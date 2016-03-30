日韩经济指标预测--3月31日-4月7日****

《香港报摘》--信报1月19日
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月28日当周 3月30日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 持平 -1.9% 工业生产(较上月) -- -1.8% 服务业产出(较前月) -- -0.9% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超22,768 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超6,776 3月31日(四) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -- -13.8% 房屋开工(较上年同期) -2.4% +0.2% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.1% +0.5% (较上年同期) +1.3% +1.3% 2300 韩国经常账收支(亿美元) 2月 -- 盈余112.7 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第一季 正8 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 正24 正25 央行短观小型制造业景气判断指数 负3 零 央行短观小型非制造业景气判断指数 正4 正5 央行短观大型企业资本支出预估 -0.7% +10.8% 央行短观小型企业资本支出预估 -21.0% -0.2% 4月1日(五) 0000 韩国出口(较上年同期) 3月初值 -10.4% -12.2% 进口(较上年同期) -13.1% -14.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差74.0 0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 48.7 0200 日本日经制造业PMI 3月 -- 49.1 4月4日当周 4月4日(一) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 -- 3,657.6 4月5日(二) 0000 日本加班工资 2月 -- -1.3% 4月6日(三) 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -- 上升2.9 领先指标 -- 下降0.4 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 12,541 4月7日(四) 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆) 2月 -- 盈余5,208 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25