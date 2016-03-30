欧洲经济指标预测--3月31日-4月7日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月28日当周 3月31日(四) 0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 +0.3% +0.7% (较上年同期) +2.2% -0.8% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 3月初值 -- -0.1% 0645 法国消费者支出(较前月) 2月 持平 +0.6% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -0.8% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 3月 减少0.7 减少1 未经季节调整失业人数(万人) 283.1 291.1 经季节调整失业率 6.2% 6.2% 经季节调整失业人数(万人) -- 272.3 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 14.00 15.64 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 37.30 抵押贷款批准件数(件) 73,500 74,581 M4货供额(较前月) -- 持平 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.9% +1.9% 0830 英国企业投资(较前季) 第四季 -- -2.1% (较上年同期) -- +2.4% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第四季 赤字211.0 赤字174.5 0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 -0.1% -0.2% 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.9% +0.8% 0900 意大利CPI(较前月) 3月初值 +0.1% -0.2% (较上年同期) -0.3% -0.3% HICP(较前月) +2.2% -0.4% (较上年同期) -0.2% -0.2% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -0.7% (较上年同期) -- -2.5% 4月1日(五) 0600 英国Nationwide房价(较前月) 3月 +0.5% +0.3% (较上年同期) +5.2% +4.8% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 -- +0.2% 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 3月 51.0 51.6 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 3月 52.5 52.2 0750 法国Markit制造业PMI 3月 49.6 49.6 0755 德国Markit/BME制造业PMI 3月 50.4 50.4 0800 意大利失业率 2月 11.5% 11.5% 0800 欧元区Markit制造业PMI 3月终值 51.4 51.4 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 3月 51.2 50.8 0900 欧元区失业率 2月 10.3% 10.3% 4月4日当周 4月4日(一) 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 -- 2.40% 0830 英国Markit/CPIS建筑业PMI 3月 -- 54.2 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 -- 正5.5 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -1.0% (较上年同期) -- -2.9% 4月5-12日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 3月 -- -1.4% (较上年同期) 截至3月的三个月 -- +9.7% 4月5日(二) 0600 德国工业订单(较前月) 2月 -- -0.1% 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 3月 -- 53.8 0750 法国Markit服务业PMI 3月 -- 51.2 综合PMI -- 51.1 0755 德国Markit服务业PMI 3月终值 -- 55.5 综合PMI -- 54.1 0800 欧元区Markit服务业PMI 3月终值 -- 54.0 综合PMI -- 53.7 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 3月 -- 52.7 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.0% 4月6日(三) 0600 德国工业生产(较前月) 2月 -- +3.3% 4月7日(四) 0645 法国经常账收支(亿欧元) 2月 -- 赤字14 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差37.0 进口(亿欧元) -- 420.0 出口(亿欧元) -- 383.0 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结