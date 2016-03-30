加拿大经济：央行副总裁称，摆脱油价下挫冲击将需要两年以上时间

《香港报摘》--信报1月19日
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。
路透亚伯达3月30日 - 加拿大央行副总裁Lynn Patterson周三表示，该国将需要逾两年时间才能完全适应油价重挫。这暗示困扰加拿大经济的油价冲击不会很快结束。
Patterson表示，央行的模拟显示，加拿大经济达到新的平衡将需要数年时间。原油价格崩跌去年拖累该国经济陷入温和衰退，促使央行两次降息，不过预计央行下月将维持利率不变。
“我们的最佳猜测是，达到完全适应将需要两年以上的时间，两年是我们的标准预测范围，”Patterson在亚伯达省讲话时表示。加拿大油砂大部分位于亚伯达省。
Patterson表示，央行的模拟显示，大宗商品产业在经济中的比重将会下降，到2020年可能占到出口的40%左右，而2014年约为50%。该产业在整体企业投资中的比重可能同样下滑。
Patterson指出，但潜在经济成长的下降程度，将取决于非大宗商品领域的产能重建情况。
央行的模型显示，要感受到汇率波动的全部影响最长需要两年时间，这意味着非商品领域将开始看到更多的加元大幅贬值带来的好处。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25