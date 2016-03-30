加拿大经济：央行副总裁称，摆脱油价下挫冲击将需要两年以上时间

路透亚伯达3月30日 - 加拿大央行副总裁Lynn Patterson周三表示，该国将需要逾两年时间才能完全适应油价重挫。这暗示困扰加拿大经济的油价冲击不会很快结束。

Patterson表示，央行的模拟显示，加拿大经济达到新的平衡将需要数年时间。原油价格崩跌去年拖累该国经济陷入温和衰退，促使央行两次降息，不过预计央行下月将维持利率不变。

“我们的最佳猜测是，达到完全适应将需要两年以上的时间，两年是我们的标准预测范围，”Patterson在亚伯达省讲话时表示。加拿大油砂大部分位于亚伯达省。

Patterson表示，央行的模拟显示，大宗商品产业在经济中的比重将会下降，到2020年可能占到出口的40%左右，而2014年约为50%。该产业在整体企业投资中的比重可能同样下滑。

Patterson指出，但潜在经济成长的下降程度，将取决于非大宗商品领域的产能重建情况。

央行的模型显示，要感受到汇率波动的全部影响最长需要两年时间，这意味着非商品领域将开始看到更多的加元大幅贬值带来的好处。(完)