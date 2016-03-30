韩国数据：4月制造业景气判断指数略升至66，对未来预期仍不乐观

《香港报摘》--信报1月19日
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。
路透首尔3月31日 - 韩国央行周四公布的数据显示，4月韩国制造商信心较前月略微改善。3月时制造商信心降至2008-2009年全球金融危机以来最差水准。
韩国央行4月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)从3月的65升至66。在此之前，该指数已连续四个月下滑。
数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。但在情况较好的时期，该指数仍倾向于维持低位。
该指数上次高于100还是在2010年9月。
制造业者认为国内消费迟滞是最大问题，其次是经济不确定性以及竞争加剧。
央行称在3月17-24日调查了超过1,700家韩国制造商。(完)
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25