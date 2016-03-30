韩国数据：4月制造业景气判断指数略升至66，对未来预期仍不乐观

韩国央行4月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)从3月的65升至66。在此之前，该指数已连续四个月下滑。

数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。但在情况较好的时期，该指数仍倾向于维持低位。