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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 07:21 BJT

韩国数据：4月制造业景气判断指数略升至66，对未来预期仍不乐观

路透首尔3月31日 - 韩国央行周四公布的数据显示，4月韩国制造商信心较前月略微改善。3月时制造商信心降至2008-2009年全球金融危机以来最差水准。

韩国央行4月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)从3月的65升至66。在此之前，该指数已连续四个月下滑。

数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。但在情况较好的时期，该指数仍倾向于维持低位。

该指数上次高于100还是在2010年9月。

制造业者认为国内消费迟滞是最大问题，其次是经济不确定性以及竞争加剧。

央行称在3月17-24日调查了超过1,700家韩国制造商。(完)

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