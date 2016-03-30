《全球汇市》美元处于守势，受叶伦鸽派言论打击

《香港报摘》--信报1月19日
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1336 1.1336 +0.00 +4.38 1.0860 美元/日圆 112.32 112.42 -0.09 -6.63 120.30 欧元/日圆 127.35 127.44 -0.07 -2.39 130.47 美元/瑞郎 0.9644 0.9648 -0.04 -3.73 1.0018 英镑/美元 1.4376 1.4376 +0.00 -2.46 1.4738 美元/加元 1.2964 1.2964 +0.00 -6.32 1.3839 美元/离岸人民币 6.4746 6.4725 +0.03 -1.42 6.5680 澳元/美元 0.7668 0.7670 -0.03 +5.40 0.7275 新西兰元/美元 0.6910 0.6918 -0.12 +1.25 0.6825 澳元/日圆 86.160 86.210 -0.06 -1.67 87.620 新西兰元/日圆 77.650 77.750 -0.13 -5.28 81.980 英镑/日圆 161.50 161.63 -0.08 -8.87 177.22 澳元/新西兰元 1.1092 1.1074 +0.16 +4.01 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/李爽/陈宗琦；审校 徐文焰/李春喜)
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25