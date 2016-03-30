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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 07:37 BJT

《全球汇市》美元处于守势，受叶伦鸽派言论打击

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1336  1.1336  +0.00  +4.38  1.0860
    美元/日圆            112.32  112.42  -0.09  -6.63  120.30
    欧元/日圆         127.35  127.44  -0.07  -2.39  130.47
    美元/瑞郎            0.9644  0.9648  -0.04  -3.73  1.0018
    英镑/美元            1.4376  1.4376  +0.00  -2.46  1.4738
    美元/加元            1.2964  1.2964  +0.00  -6.32  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4746  6.4725  +0.03  -1.42  6.5680
    澳元/美元            0.7668  0.7670  -0.03  +5.40  0.7275
    新西兰元/美元        0.6910  0.6918  -0.12  +1.25  0.6825
    澳元/日圆         86.160  86.210  -0.06  -1.67  87.620
    新西兰元/日圆     77.650  77.750  -0.13  -5.28  81.980
    英镑/日圆         161.50  161.63  -0.08  -8.87  177.22
    澳元/新西兰元     1.1092  1.1074  +0.16  +4.01  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙国玉/李爽/陈宗琦；审校 徐文焰/李春喜)

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