金砖国家：3月30日股汇市收盘纵览

《香港报摘》--信报1月19日
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。
路透3月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月30日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨2.35%，报833.98点。
中国股市：沪综指收升2.8%创近一个月最大单日涨幅，美联储表态提升风险偏好
中国汇市：人民币大幅收升逾300点，因美联储鸽派言论打压国际美元
香港股市：收盘劲升逾2%创近三个月高位，跟随国际涨势
============================================================================
巴西股市：股汇双涨，因交易员押注，美联储升息时间可能比预期更晚。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.18%，报51,248.924点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.6197/09，上日收报3.6367/79。
============================================================================
南非股市：美元疲软提振商品价格，从而激励大宗商品生产商股价走高。指标Top-40指数 收盘上涨1.32%，报46,422.66点；大盘综合指数 收盘上涨1.37%，报52,495.46点。
南非汇市：兰特升至三个半月高位，叶伦鸽派言论引发新兴市场货币升势
=========================================================================
印度股市：追随亚股走势跳涨，并创下约一个月来单日最大涨幅。BSE指数 收盘上涨1.76%，报25,338.58点；NSE指数 收涨1.82%，报7,735.2点。
印度汇市：卢比兑美元 随其他亚币走势，升至近三个月高点，收报66.37/66.38，上日收报66.54/66.55。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨3.13%，报869.86点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨3.91%，报465.78点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.28%，报68.24；卢布兑欧元 贬值0.6%，报77.4。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25
**头版头条** --特首梁振英任内最后一份施政报告，建议在指定日期后，取消强积金对冲。 **其他** --《福布斯》公布最新香港富豪榜，长和 主席李嘉诚的身家虽略有缩水，惟仍然能连续19年膺香港首富的宝座。 --香港零售市道仍陷入低潮，利丰 同系公司、男装零售商利邦 宣布关闭香港制衣厂，同时遣散182名员工。 --数码通 与爱立信进行香港首个5G技术展示，惟国际制式仍有待界定，故集团料本港最快要在2020年后才正式商用。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请点击下列代码** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)