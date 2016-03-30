金砖国家：3月30日股汇市收盘纵览

《香港报摘》--经济日报1月19日

**头版头条** --特首梁振英任内最后一份施政报告，建议在指定日期后，取消强积金对冲。 **其他** --《福布斯》公布最新香港富豪榜，长和 主席李嘉诚的身家虽略有缩水，惟仍然能连续19年膺香港首富的宝座。 --香港零售市道仍陷入低潮，利丰 同系公司、男装零售商利邦 宣布关闭香港制衣厂，同时遣散182名员工。 --数码通 与爱立信进行香港首个5G技术展示，惟国际制式仍有待界定，故集团料本港最快要在2020年后才正式商用。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请点击下列代码** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)