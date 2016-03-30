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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 07:57 BJT

金砖国家：3月30日股汇市收盘纵览

路透3月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月30日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨2.35%，报833.98点。

中国股市：沪综指收升2.8%创近一个月最大单日涨幅，美联储表态提升风险偏好

中国汇市：人民币大幅收升逾300点，因美联储鸽派言论打压国际美元

香港股市：收盘劲升逾2%创近三个月高位，跟随国际涨势

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巴西股市：股汇双涨，因交易员押注，美联储升息时间可能比预期更晚。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.18%，报51,248.924点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.6197/09，上日收报3.6367/79。

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南非股市：美元疲软提振商品价格，从而激励大宗商品生产商股价走高。指标Top-40指数 收盘上涨1.32%，报46,422.66点；大盘综合指数 收盘上涨1.37%，报52,495.46点。

南非汇市：兰特升至三个半月高位，叶伦鸽派言论引发新兴市场货币升势

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印度股市：追随亚股走势跳涨，并创下约一个月来单日最大涨幅。BSE指数 收盘上涨1.76%，报25,338.58点；NSE指数 收涨1.82%，报7,735.2点。

印度汇市：卢比兑美元 随其他亚币走势，升至近三个月高点，收报66.37/66.38，上日收报66.54/66.55。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨3.13%，报869.86点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨3.91%，报465.78点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.28%，报68.24；卢布兑欧元 贬值0.6%，报77.4。(完)

(编译 张若琪 审校 张涛)

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