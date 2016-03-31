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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 08:02 BJT

表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京3月31日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至3月26日当
周，外资继续卖超日本股票。

    外资3月26日止当周在日本股市卖超3,585亿日圆，前一周为卖超6,78
0亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券11,641亿日圆，前一周为买超22,7
69亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
                        股市           债市        货币市场
    3月20日-3月26日    -358.5       -1,826.7       -2,209.9
    3月13日-3月19日    -678.0r        -561.0       +1,507.3 

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市           债市       货币市场
    3月20日-3月26日     -30.0       +1,164.1          +63.8 
    3月13日-3月19日    +301.7r      +2,276.9r        -270.2r
  
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s
    (完) 
    
  
 (编译 龚芳; 审校 戴素萍)

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