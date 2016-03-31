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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 08:04 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月31日

* 头版头条:

--国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，决定新设一批国家自主创新示范区，部署推进上海加快建设科技创新中心；通过《成渝城市群发展规划》，引领西部新型城镇化和农业现代化；原则通过《中华人民共和国国防交通法（草案）》。

* 其他:

--全国股转系统公司发布通知，将于4月1日起开展主办券商执业质量评价工作。

--亚洲开发银行发布《2016年亚洲发展展望》报告认为，尽管中国经济面临外需疲软、部分行业产能过剩等挑战，但正在推进的供给侧改革将提高中国经济的增长潜力，推动经济持续健康发展

--统计显示，纳入统计的103家开展公募业务的机构（包括基金公司和相关券商、险资及其资管公司）共3,269只基金，2015年共斩获利润6,799.14亿元，同比增长1,589.91亿元，增幅达31%。混基贡献逾七成利润，QDII和商品型基金亏损。其中，华夏基金成为最赚钱的基金公司。

--兴业证券 2015年实现营业收入115.41亿元，同比增长105.75%；净利润41.67亿元，同比增长133.9%。公司拟向全体股东每10股派现1元（含税）。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 曾祥进)

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