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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 08:21 BJT

《中国重要政经日程》--3月31日-7月9日

=============================今日重要政经日程==========================

3月31日（周四）

--国家主席习近平将出席在美国华盛顿举行的第四届核安全峰会，至4月1日。

*--下午2时 国家中医药管理局和国家卫生计生委召开全国中医养生保健素养调查新闻发布会。

=============================近期重要政经日程==========================

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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