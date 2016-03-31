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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 08:26 BJT

《香港报摘》--经济日报3月31日

**头版头条**

--中国三大国有银行同步踏入零增长时期，为上市以来最低增速，工行 、建行 和中行 去年盈利增长均不足1%；派息比率大致由去年三成多减至三成，现价股息率仍维持于6.4厘以上。

**其他**

--兖州煤业 财务总监赵青春称，现时公司在金融领域的产业规模约100亿元人民币，投资回报逾10%，而早前斥15.8亿元认购浙商银行 新股，是因为看好其增长性，资产状况良好。

--中金公司 首席执行官毕明建表示，今年业务面对挑战，但中国投行仍处于高速增长期，目前中金员工数目将会上调，并无裁员计划。

--东风集团 非执董刘卫东称，期望今年新能源汽车销售能倍翻至3万辆，集团在相关投资金额约6亿元人民币，而公司全年总资本开支约100亿元，与去年基本持平。全年销量目标304.5万辆，按年增长6.2%。

--世茂房地产 副主席许世坛表示，今年计划偿还外币借款等值约132亿元人民币，将通过债务置换方式，令今年底外债占比减至30%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)

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