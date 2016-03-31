版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 08:41 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元呈中性，仍位于区间交投

0020GMT

* 欧元/澳元开盘跌0.1%

* 欧元/澳元连续第三周表现动荡，在1.4650/1.4950澳元之间盘整

* 动能指标表现不一，5日、10日和20日移动均线也如是，无实质倾向

* 亚洲时段低点1.4755澳元、继而伦敦时段低点1.4707澳元为初步支撑位

* 昨日触及的高点1.4833澳元、继而周二高点1.4905澳元为阻力位(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐