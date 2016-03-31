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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 08:40 BJT

国际油市：油价下跌，因美国原油库存连续第七周触及纪录高位

布兰特原油期货 跌0.25美元至每桶39.01美元，上日从日高40.61美元回落后收涨0.12美元。

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，截至3月25日当周，美国原油库存增加230万桶，至5.348亿桶。

但增幅不及分析师预期的330万桶。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量增加41.4万桶，炼厂产能利用率上升2.0个百分点至90.4%。

“美元略有走软，继续给工业商品价格提供温和支持，但有关需求放缓的忧虑可能持续，”澳新银行在周四的研报中指出。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/王颖；审校 于春红/许娜)

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