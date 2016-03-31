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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 08:38 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月31日

*工商时报：

--去年下半年全球股灾，台湾寿险业投资近2兆台币的海内外股票，到2015年底未实现亏损恐有1,000-1,500亿台币，其中境内股票未实现损失就逼近千亿台币。

--联贷市场僧多粥少，不仅大型联贷案，连小型联贷案都〞一票难求〞，掀起超额认购潮，元大银30日完成上柜公司涌德电子的14亿台币联贷案，超额认购至24亿台币，超认比率已快一倍。

*经济日报：

--富邦金 总经理许婉美表示，去年旗下富邦人寿帐上有金融资产未实现损失，但不致影响今年股利发放水准，会依照去年获利决定配发多少股利。

--金管会去年8月陆续核准、同意寿险公司成立国际保险业务分公司（OIU），至3月25日止，累积保费收入已经达800多万美元，换算超过2亿台币，超越了去年的表现，快速成长。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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