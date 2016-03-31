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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 08:40 BJT

《香港报摘》--信报3月31日

**头版头条**

--工行 、中行 、建行 以及招商银行 在不良贷款急升及净息差收窄下，虽然2015年纯利同创新高，惟仅轻微增长，其中工行、中行、建行更削减派息。

**其他**

--中银香港 去年纯利267.96亿港元再创新高，按年增长9%，但减值准备净拨备大增近5.38倍，同时受人民币息差收窄影响，整体净息差大幅收窄21基点至1.46%。中银香港副董事长兼总裁岳毅透露，冀今年能完成收购母行中国银行的东盟资产。

--澳门励骏 入选竞投东南亚国家老挝的萨万维加斯赌场酒店项目，公司联席主席兼行政总裁周锦辉称，老挝项目预算投资额为3-5亿美元。

--新华保险 总精算师龚兴峰表示，已停售3个中短期产品，业务比重低，预计影响会于两三年内逐渐消化。

--中国信达 收购香港南洋商业银行的交易可能提早交割，正待有关当局审批；公司总裁助理梁强并称，收购及重组为业务发展的普遍动作，如有合适目标，不排除未来有新的收购项目。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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