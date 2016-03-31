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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 08:40 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月31日

3月31日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7537港元
HKD=)
    
    美股道琼工业指数 周三收高83.55点，或0.47%，报17,716.66点。因美国联邦储备理事会(FED/美
联储)主席叶伦的讲话缓解了投资人对未来升息的不安情绪。 
    
 公司名称                ADR代码      收盘价    涨跌幅    成交量    ADR折合每股普通  较港股溢价
                                                                    股               
                                    （美元）   （%）                (港元)           (%)
 中海油                             117.490    0.16      25779      9.110            0.44
 中国铝业                           8.120      1.00      8718       2.518            0.33
 中国移动                           54.810     0.04      163398     84.996           0.11
 中国人寿                           12.410     2.99      290751     19.245           0.76
 中石油                             66.520     1.59      38671      5.158            0.35
 中石化                             64.800     3.10      44138      5.024            0.69
 汇丰控股                           31.490     0.74      2673743    48.833           -0.44
 中电信                             52.570     0.32      8302       4.076            0.64
 中国联通                           12.960     -1.07     110350     10.049           0.09
 兖州煤业                           5.260      2.94      34595      4.078            2.99
 华能国际                           34.990     3.03      8344       6.783            0.04
 南方航空                           29.810     -0.47     7871       4.623            -1.22
 东方航空                           25.910     -2.15     5582       4.018            -3.88
 中芯国际                           4.430      1.14      3538       0.687            1.03
    （完）

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