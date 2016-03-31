《香港重要政经日程》--3月31日-4月8日

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月18日
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
================== 今日重要政经消息=================
3月31日（周四）
公布2月份M-3货币供应。
公布2月底人民币存款结余。
公布2月底外汇基金总资产。
09:00 复星国际 业绩记者会。
*09:00 光大银行 业绩记者会。
10:30 招商银行 业绩记者会。
11:15 深圳控股 业绩记者会。
11:20 香港中旅 业绩记者会。
14:00 中国远洋 业绩记者会。
14:15 中国国航 业绩记者会。
*14:30 招商局国际 业绩记者会。
*15:00 中石化油服 业绩记者会。
*15:00 中化化肥 业绩记者会。
15:30 中国通信服务 业绩记者会。
*16:00 复星医药 业绩电话会议。
16:00 南方航空 业绩记者会。
16:00 中国中冶 业绩记者会。
16:00 中国再保险 业绩记者会。
16:30 中国建设银行 业绩记者会。
16:30 中国农业银行 业绩记者会。
16:30 上实控股 业绩记者会。
16:30 北京控股 业绩记者会。
17:30 国美电器 业绩记者会。
中国农业银行 公布全年业绩。
北京控股 公布全年业绩。
招商局国际 公布全年业绩。
国美电器 公布全年业绩。
三生制药 公布全年业绩。
汉能薄膜发电 公布全年业绩。
新濠国际 公布全年业绩。
================== 近期重要政经消息=================
*4月1日（周五）
15:45 中国和谐汽车 业绩记者会。
*4月4日（周一）
清明节公众假期。
*4月5日（周二）
09:00 神州租车 股东特别大会。
09:30 君阳金融 股东特别大会。
*4月6日（周三）
公布3月份日经香港PMI。
中兴通讯 公布全年业绩。
10:00 安踏体育 股东周年大会。
16:25 玖源化工 新业务发布会。
*4月7日（周四）
公布3月底止外汇储备资产数字。
*4月8日（周五）
09:00 维达国际 股东周年大会。
11:30 东亚银行 股东周年大会。
注：（1）*代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *上限6.30% AA- 1/20-1