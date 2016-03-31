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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 08:59 BJT

《香港重要政经日程》--3月31日-4月8日

================== 今日重要政经消息=================

3月31日（周四）

公布2月份M-3货币供应。

公布2月底人民币存款结余。

公布2月底外汇基金总资产。

09:00 复星国际 业绩记者会。

*09:00 光大银行 业绩记者会。

10:30 招商银行 业绩记者会。

11:15 深圳控股 业绩记者会。

11:20 香港中旅 业绩记者会。

14:00 中国远洋 业绩记者会。

14:15 中国国航 业绩记者会。

*14:30 招商局国际 业绩记者会。

*15:00 中石化油服 业绩记者会。

*15:00 中化化肥 业绩记者会。

15:30 中国通信服务 业绩记者会。

*16:00 复星医药 业绩电话会议。

16:00 南方航空 业绩记者会。

16:00 中国中冶 业绩记者会。

16:00 中国再保险 业绩记者会。

16:30 中国建设银行 业绩记者会。

16:30 中国农业银行 业绩记者会。

16:30 上实控股 业绩记者会。

16:30 北京控股 业绩记者会。

17:30 国美电器 业绩记者会。

中国农业银行 公布全年业绩。

北京控股 公布全年业绩。

招商局国际 公布全年业绩。

国美电器 公布全年业绩。

三生制药 公布全年业绩。

汉能薄膜发电 公布全年业绩。

新濠国际 公布全年业绩。

================== 近期重要政经消息=================

*4月1日（周五）

15:45 中国和谐汽车 业绩记者会。

*4月4日（周一）

清明节公众假期。

*4月5日（周二）

09:00 神州租车 股东特别大会。

09:30 君阳金融 股东特别大会。

*4月6日（周三）

公布3月份日经香港PMI。

中兴通讯 公布全年业绩。

10:00 安踏体育 股东周年大会。

16:25 玖源化工 新业务发布会。

*4月7日（周四）

公布3月底止外汇储备资产数字。

*4月8日（周五）

09:00 维达国际 股东周年大会。

11:30 东亚银行 股东周年大会。

注：（1）*代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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