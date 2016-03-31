《全球主要央行动态》--3月24日-3月31日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月24日-3月31日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，因美国经济仍面临全球风险，通胀是否会持续攀升仍不确定。美联储在两周前的政策会议上决定维持利率不变，这是叶伦在那之后的首次公开讲话。叶伦再次指出，低油价以及中国经济忧虑仍在威胁着美国经济。

达拉斯联储总裁柯普朗表示，预计今年美国经济将展现韧性，但美联储应循序渐进且审慎地推进升息。

芝加哥联储总裁埃文斯表示，未来几年宜“小步”升息，这样既可以为美国经济应对外部冲击提供缓冲，又可以防止通胀下滑至过低的水准。埃文斯重申了经济面临的风险偏于下档。他支持今年仅升息两次。

旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美国经济仍允许逐渐升息，对全球经济放缓及金融市场动荡产生冲击的担忧有些过度。

圣路易斯联储总裁布拉德称，美国再次升息“可能不会太远”；上周美联储维持利率不变，仅略微下调了经济成长预估。

**欧洲**

欧洲央行执委科尔对媒体Politico表示，欧洲央行(ECB)不会把利率降至“荒谬的”负水平，负利率不是该行的主要政策工具，即便不能排除进一步降息的可能性。

欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)表示，难以界定负利率的底部，不过该工具的空间或许接近用尽。

欧洲央行发布的月报指出，未来几年欧元区经济增长料将进一步加速，但疲弱的外需及新兴市场的放缓将抑制复苏。该行对未来的展望与欧洲央行3月10日利率会议上给出的预期基本一致，并称政府债务只会逐渐下降，要进一步整固来让公共债务比率稳步下行。

英国央行警告指出，有关英国是否继续留在欧盟的公投或推升信贷成本并促使英镑进一步贬值；同时央行采取行动力求提高银行风险缓冲，并减缓对购房者的放贷。该央行称，自11月份发布前次报告以来，金融稳定的前景发生恶化，中国信贷回升的情况“令人担忧”，而6月23日的脱欧公投则是国内最大的风险。

根据瑞士央行公布的年度报告，去年该央行共买入861亿瑞郎的外币，以打压1月取消欧元兑瑞郎下限引发的瑞郎升势，干预瑞郎汇率。该央行称，除了购买外币，去年并未进行任何货币政策相关的公开市场操作。

**日本**

日本央行发表一份负利率政策简易说明书，藉以向大众解释这项备受争议政策的关键内容。这份在央行官网上发表的说明书名为“五分钟内搞懂负利率，回答了一些有关该政策的常见问题，例如银行业者是否能够向家庭存款收取费用以转嫁负利率所衍生的成本。

**韩国**

韩国央行总裁李柱烈重申，当前货币政策对经济具有支持效果，但保留未来放宽政策的可能性，藉以支持目前复苏脚步逊于先前预期的经济。

韩国央行公布了货币政策委员会新委员候选人名单，这些候选人将接替四名任期于4月届满的委员，但市场预计该央行在制定政策时的谨慎立场不会改变。

**大中华区**

中国央行网站称，经国务院批准，任命刘士余、宁吉喆为货币政策委员会委员，肖钢、王保安不再担任货币政策委员会委员职务。

中国央行货币政策委员会委员黄益平表示，如果未来几个月美元大幅上涨，人民币将再次面临下行压力。黄益平重申了官方立场，称中国央行在管理人民币兑一篮子货币汇率，而非兑美元汇率。他是在博鳌论坛上发表上述言论的。

中国央行副行长潘功胜表示，关于互联网金融，有关金融监管部门正在完善监管规则，网络借贷、股权众筹融资等方面配套的监管办法将陆续出台。

央行网站刊登他在中国互联网金融协会成立会议上的讲话称，要实施穿透式监管，透过互联网金融产品的表面形态看清业务实质，将资金来源、中间环节与最终投向穿透联接起来，按照“实质重于形式”的原则甄别业务性质，根据业务功能和法律属性明确监管规则。

中国央行称，将设立扶贫再贷款，专项用于支持贫困地区地方法人金融机构扩大涉农信贷投放；发放对象是贫困地区的农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和村镇银行等四类地方法人金融机构。

台湾央行召开今年第一季理监事会议，且如市场预期调降重贴现率半码(0.125个百分点)；现行货币政策基调仍为〞宽松〞。银行主管表示，预估6月央行将再降息，以刺激低迷的景气。

台湾央行公布，至2015年底台湾本地银行外国债权〞最终风险〞前三大国家/地区依序为：中国、美国及香港；惟受中国经济成长趋缓及利率下调影响，银行纷纷减持中国的资产，最终风险净额降至650亿美元，较上季(9月底)减少51亿美元。

**其他国家**

加拿大央行副总裁Lynn Patterson表示，该国将需要逾两年时间才能完全适应油价重挫。这暗示困扰加拿大经济的油价冲击不会很快结束。 (完)

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