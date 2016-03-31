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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 08:50 BJT

台湾个股：鸿海2015年获利年增12.6%至1,469亿台币

路透台北3月31日 - 全球代工大厂--鸿海 周三稍晚公布，2015年税后净利为1,469亿台币，较2014年的1,305亿台币，年增12.6%。

根据路透计算，鸿海2015年第四季税后纯益529.3亿台币，市场预期为504.6亿台币。

鸿海集团副总裁戴正吴周三表示，鸿海董事会通过以每股88日圆收购日本夏普 普通股，若包含特别股总计牵涉总价为3,888亿日圆。

鸿海今日将恢复交易。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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