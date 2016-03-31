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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 09:04 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月31日

**上海证券报**

--伊利股份 2015年公司营业总收入在业内首破600亿大关，达到603.6亿元，同比增长10.88%；实现净利润46.32亿元，同比增长11.76%。不仅两项重要指标都保持两位数增长，并且持续稳居亚洲乳业第一。

--中国社会科学院财经战略研究院副研究员付敏杰发表评论文章认为，政府存款暴增不但意味着公共资金浪费，更导致财政政策名松实紧。

**证券时报**

--招商银行 总资产在去年上升了15.71%，达到5.47万亿；实现营业收入2,014.71亿元，同比增加21.47%；归属于股东的净利润为576.96亿，涨幅3.19%。

**金融时报**

--中国互联网金融协会会长李东荣表示，协会已经制定了互联网金融统计标准和统计制度，依托互联网金融服务平台，规划和搭建切合实际的互联网金融统计分析监测体系。目前，第一期专项报告已分别报送监管部门和国务院。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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