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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 09:15 BJT

重发-《汇市简讯》美元/加元重启下行趋势

(重发以调整格式)
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    * 美元/加元盘初窄幅波动、整理跌势，此前在海外市场下跌0.8%
    * 西德克萨斯中质油(WTI)上日收平，现约跌0.8%--提供潜在支撑
    * 动能指标看跌，5日、10日和20日以及周移动均线均向下
    * 三日跌势已使原本中性的日线图信号转空
    * 纽约时段低点1.2913加元以及纽约市场午后高点1.2998加元分别为初步支撑位和阻力
位
    * 图表：reut.rs/1Rz39PE  (完)
      
      
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 (编译 孙国玉；审校 张涛)

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