《美国上市公司业绩公布日程表》--3月31日至4月7日

汤森路透3月31日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明 ，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年) (日-月-年 ) 05-4-2016 BMO DRI.N Q3 2016 Darden Restaurants Inc 05-4-2016 12:00 WBA.OQ Q2 2016 Walgreens Boots Alliance Inc 06-4-2016 BMO STZ.N Q4 2016 Constellation Brands Inc 06-4-2016 BMO MON.N Q2 2016 孟山都(Monsanto) 06-4-2016 AMC BBBY.OQ Q4 2015 Bed Bath & Beyond Inc 07-4-2016 BMO CAG.N Q3 2016 ConAgra Foods Inc 07-4-2016 BMO KMX.N Q4 2016 Carmax Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 戴素萍 审校 龚芳)