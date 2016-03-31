版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 09:18 BJT

《汇市简讯》美元/日圆上涨，受东京定盘时需求提振

0100GMT

* 美元/日圆自盘初低点112.25日圆反弹至112.60日圆上方

* 据传东京定盘浮现还不错的月末需求，推高美元/日圆

* 美元/日圆试探小时图阻力位112.67日圆

* 进一步阻力位看昨日高点112.81日圆 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐