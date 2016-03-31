版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 09:26 BJT

中信期货：中国期指多头仍谨慎，空方顽强抵抗

以下内容节选自3月31日的《期货日报》：

周三股票市场几乎全线上涨。上证指数攻上3000点，显示人气得到提升。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数分别上涨2.58%、2.40%和3.64%，对应的期指三品种上涨2.82%、2.55%和4.36%。三大期指品种涨幅明显大于股票指数，当月合约贴水明显收窄，说明市场情绪有一定改善。

3月21日IF反弹遇阻，之后进入调整周期。3月30日，期指三品种再度收阳，IF、IH和IC分别增仓410手、744手和239手。资金进场明显，说明在指数上涨过程中，多方主动性增加。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐