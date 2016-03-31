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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 09:24 BJT

良运期货：库存稳步走高，沪镍重陷弱势格局

以下内容节选自3月31日的《期货日报》：

3月，镍价出现宽幅振荡现象，在上冲至75880元/吨后，迅速回落，目前再度陷入无序振荡格局之中。从基本面因素看，镍价仍将维持偏弱走势。

　　从现货市场来看，尽管短期镍价企稳，市场交投有所好转，但这更多地是部分镍铁厂家停工、供给小幅缩紧的结果，下游不锈钢产量缩减证明了镍需求萎靡态势仍在继续。今年前两个月我国不锈钢累计产量为107万吨，同比减少了8%，产量连续14个月缩减。这意味着，在钢铁行业整体减产的大背景下，镍铁和电解镍的需求量在今年可能持续下滑。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

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