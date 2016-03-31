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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 09:26 BJT

神凯投资：利多发酵，大连豆粕期货表现偏强

以下内容节选自3月31日的《期货日报》：

日前，美联储主席耶伦发表鸽派言论，称美国通胀前景不确定，美联储加息应谨慎。美元指数应声下跌，美豆大幅走高，国内豆粕受此影响表现偏强。虽然国内豆粕库存依旧较高，生猪存栏量短期难以大幅上升，但是今年美国大豆播种面积预计变化不大，拉尼娜现象或使美豆进入减产周期，加之国内进口大豆成本逐渐抬升，未来一段时间国内豆粕市场或维持振荡偏强状态。

短期来看，国内豆粕供应依旧充裕，需求难以好转，但国际大豆基本面明显转好，从而在大豆成本上、市场气氛上支持了豆类市场。并且，商品基金逐渐看好美豆，拉尼娜发生概率增强，均助力今年夏季豆粕保持偏强走势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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