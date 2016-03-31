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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 09:24 BJT

长江期货：上海螺纹钢期货振荡上行基础未改

以下内容节选自3月31日的《期货日报》：

楼市转暖、货币政策趋松点燃市场做多热情，短期内房地产热度仍会惯性持续，建议投资者保持振荡偏强思维。

　　库存减少、复产有限，供需失衡有所改善，叠加铁矿石价格回升，螺纹钢价格短期支撑较强。地产市场回暖、货币政策趋松、供需矛盾改善等诸多因素增强市场乐观气氛，短期内上述因素难以转变，因此螺纹钢期货将维持振荡偏强走势。建议投资者保持谨慎偏多思维，关注房地产市场变化。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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