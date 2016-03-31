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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 09:24 BJT

期货日报：现货坚挺支持大连鸡蛋期货近月合约

以下内容节选自3月31日的《期货日报》：

当前，一方面鸡龄两极分化，产蛋率偏低，鸡蛋供应偏紧；另一方面，在节日效应渐显和猪肉价格上升情况下，鸡蛋需求回升。短期鸡蛋供需关系改善，走货较快，鸡蛋现货坚挺对期货近月合约支撑较强。

　　但从长期看，养殖成本较低，收益可观，在产蛋鸡存栏量增加，加上90—200日龄的青年鸡逐步进入产蛋高峰期，未来鸡蛋供应会大幅上升，这或对期货远月合约产生压制。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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