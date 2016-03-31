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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 09:24 BJT

中粮期货：沪铜放量下跌，大连铁矿石暂时观望

以下内容节选自3月31日的《期货日报》：

从沪铜指数日线图看，周二价格出现明显的放量增仓下跌，并下破最近一个月振荡区间下边界线，结束短期振荡格局，启动下跌行情。成交量和持仓量明显放大，说明资金主动向下打压，后市行情进一步振荡下跌的概率比较大。从周线图看，自2015年11月底以来的振荡上涨，仅是长期下跌通道中的一个反弹，长期下跌趋势未变。建议投资者保持空头思路，不逆势做多。

从铁矿石指数日线图看，当前价格已经跌破上涨趋势线，但是上涨行情结束并不意味着下跌开始。当前，铁矿石成交量开始出现萎缩态势，成交量逐步萎缩是价格进入振荡盘整行情的初步特征。后市价格高位盘整的概率比较大，建议投资者保持观望。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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