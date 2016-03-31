《香港报摘》--其他报纸重要消息3月31日

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月18日
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
**明报**
--据年报中十大股东名单显示，中国国家外汇管理局下投资平台梧桐树分别持有交行 1.07%股份、工行 0.4%股份以及中行 0.36%股份；若以上述三家内银A股第四季平均股价计算，梧桐树的入股金额共约159.85亿元人民币。
--评级机构穆迪指出，港铁公司 于今年6月提高本地客运票价2.7%，对其信贷评级正面，惟穆迪关注香港政府明年调整票价机制时，可能会因为港铁整体盈利理想及非铁路业务的强劲表现，而收窄票价加幅。
**星岛日报**
--三大内地航空公司都因人民币去年贬值而有不菲汇兑亏损，但燃油下跌节省的开支足以抵销有余，盈利因而再度振翅高飞。当中以南航 盈利升幅最大，达1.1倍至37.36亿元人民币。
--公开发售认购不足额的浙商银行 和天津银行 首日挂牌盘中一度较招股价微跌不足1%，收市与招股价持平。
**苹果日报**
--华润燃气 主席王传栋预计，在国家政策支持下，今年的整体燃气需求量或增长10%，而集团售气量料可上升15%，增气量有望超过去年水平。
--兖州煤业 预料今年会进一步裁减员工，包括外包员工在内合共6,000人，公司财务总监赵青春表示，此外亦会继续采取控制成本措施，包括于采购方面减低材料开支，计划今年度销售自产煤6,827万吨。
**东方日报**
--惠誉指，尽管中国内地相关贷款敞口已经出现下降，但仍然是香港银行业主要的风险，港银贷款拨备料逐步上升，中国相关信贷质素在今年仍然是要关注的主要领域。
--受惠于自有品牌业务及毛利率增长，好孩子国际 截至去年12月底止全年盈利按年多赚2.43倍至1.97亿港元。
**文汇报**
--乐视 宣布与TCL集团 联合推出互联网HDR曲面4K生态电视--第4代超级电视，TCL将向乐视提供120万台乐视超级电视的制造保障和50万块面板保障，乐视则向TCL共享生态内容及云平台能力。
--电讯盈科 旗下收费电视now TV成为全港首间获得Netflix播放权的电视台，电盈收费电视首席副总裁谭乐琼称，now TV并非Netflix的独家合作方，相信有关合作会在4月至5月期间落实。（完）
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(整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *上限6.30% AA- 1/20-1