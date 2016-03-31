《香港报摘》--其他报纸重要消息3月31日

**明报**

--据年报中十大股东名单显示，中国国家外汇管理局下投资平台梧桐树分别持有交行 1.07%股份、工行 0.4%股份以及中行 0.36%股份；若以上述三家内银A股第四季平均股价计算，梧桐树的入股金额共约159.85亿元人民币。

--评级机构穆迪指出，港铁公司 于今年6月提高本地客运票价2.7%，对其信贷评级正面，惟穆迪关注香港政府明年调整票价机制时，可能会因为港铁整体盈利理想及非铁路业务的强劲表现，而收窄票价加幅。

**星岛日报**

--三大内地航空公司都因人民币去年贬值而有不菲汇兑亏损，但燃油下跌节省的开支足以抵销有余，盈利因而再度振翅高飞。当中以南航 盈利升幅最大，达1.1倍至37.36亿元人民币。

--公开发售认购不足额的浙商银行 和天津银行 首日挂牌盘中一度较招股价微跌不足1%，收市与招股价持平。

**苹果日报**

--华润燃气 主席王传栋预计，在国家政策支持下，今年的整体燃气需求量或增长10%，而集团售气量料可上升15%，增气量有望超过去年水平。

--兖州煤业 预料今年会进一步裁减员工，包括外包员工在内合共6,000人，公司财务总监赵青春表示，此外亦会继续采取控制成本措施，包括于采购方面减低材料开支，计划今年度销售自产煤6,827万吨。

**东方日报**

--惠誉指，尽管中国内地相关贷款敞口已经出现下降，但仍然是香港银行业主要的风险，港银贷款拨备料逐步上升，中国相关信贷质素在今年仍然是要关注的主要领域。

--受惠于自有品牌业务及毛利率增长，好孩子国际 截至去年12月底止全年盈利按年多赚2.43倍至1.97亿港元。

**文汇报**

--乐视 宣布与TCL集团 联合推出互联网HDR曲面4K生态电视--第4代超级电视，TCL将向乐视提供120万台乐视超级电视的制造保障和50万块面板保障，乐视则向TCL共享生态内容及云平台能力。

--电讯盈科 旗下收费电视now TV成为全港首间获得Netflix播放权的电视台，电盈收费电视首席副总裁谭乐琼称，now TV并非Netflix的独家合作方，相信有关合作会在4月至5月期间落实。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘