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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 09:44 BJT

金属期市：期铜连跌五日，美元疲软提振效应不敌中国经济疑虑

中国将于周五公布官方制造业采购经理人指数(PMI)。在此之前，对中国需求增长放缓的担忧主导市场走势。

不过对中国房地产市场的乐观情绪升温，令期铜价格在第一季料可收高约3%，为2014年以来首次季度上涨。

伦敦金属交易所(LME)实货铜库存下降，为期铜价格提供一些支撑。LME铜库存<0#LME-STOCKS>现为145,275吨，今年以来减少约38%，不过大多数库存只是转移到上海期交所注册的仓库。

中国保税仓库铜库存3月增加10万吨，达到50万吨；上海库存年内迄今增加一倍，3月稍早时接近40万吨，上周有所回落。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/徐文焰；审校 戴素萍/许娜)

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