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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 10:00 BJT

美股业绩：芯片业者美光预计第三季亏损，但料下半年改善

* 预计第三季调整后每股亏损0.05-0.12美元，分析师预估盈余0.04美元

* 预计第三季调整后营收为28-31亿美元，分析师预估为32亿美元

* 第二季调整后每股亏损0.05美元，分析师预估为0.08美元

路透3月30日 - 记忆体芯片制造商美光 预计当前的第三季意外亏损。在个人电脑出货增长放缓的情况下，该公司仍在疲于应对芯片需求疲弱的局面。

但该公司公布的第二财季每股亏损低于市场预估，并预期日历年的下半年将开始改善。

“虽然市场环境依然艰难，但我们正在按计划采用先进的DRAM和NAND技术、改善成本结构，”执行长Mark Durcan在公告中表示。“所以，我们预计，我们的竞争力将在2016年下半年和以后明显改善。”

美光预计，截至6月底的第三财季调整后每股亏损0.05-0.12美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为每股盈余0.04美元。

美光预计第三季调整后营收28-31亿美元，分析师预估为32亿美元。

该公司预计，当前季度调整后毛利率在16.5%-19%。

该公司公布，第二财季不包括特殊项目每股亏损0.05美元，分析师平均预估每股亏损0.08美元。

截至3月3日的第二财季，净营收下降29.6%至29.3亿美元，分析师预估为30.5亿美元，受动态随机存取存储器(DRAM)平均售价下滑10%影响。

美光股价收高0.28%报10.48美元，在截至周三的12个月累计下跌近61%。(完) (编译 王颖；审校 张涛)

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