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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 10:05 BJT

台湾股市：上涨，收购消息推动鸿海大涨

路透3月31日 - 台湾股市周四上涨，iPhone组装企业鸿海 领涨，该公司已通过收购日本夏普 的交易并公布了好于预期的第四季业绩。

0140GMT，台股加权股价指数 涨0.4%至8,773.88点，上日收于8,737.04点。

鸿海跃升2.3%，推动电子类指数 涨0.5%。

金融保险类指数 涨0.8%。(完)

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