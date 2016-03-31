港报社评：让孩子们睡个好觉--星岛日报3月31日

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月18日
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
岭南大学四年前开始发表本港儿童快乐指数以来，今年指数显着下跌至历来最低，学业压力是重要因素，而睡眠不足者尤其不快乐，再度向部分过分催谷青少年的学校和家庭教育手法敲响警钟。
早阵子接二连三有学生自杀，引起社会关注学生精神压力问题。教育局谋求亡羊补牢，成立各方人士参与的防止学生自杀委员会，分析成因并谋对策。同时，学生的家课压力成为社会关注点，曾经有家长向议员提供一张二十多样家课的清单，被发现是复活节长假的家课，至于平常日子，每天也有七、八样家课要做。
要衡量家课是否太多，不能单看有多少份家课，一份五至十分钟就可以完成的默书改正，就与一份挑战学生高阶思维、要花很多精神时间完成的家课差别很大。不过，大家可以从学生花在家课时间的长短，来衡量家课压力的增减。
岭大公共政策研究中心，今次调查九所小学及十四所中学逾千小四至中三学生，发现平均家课时间由一个半至两个多小时不等，而小四的家课时间最长，由两年前的每天两小时二十分钟，增加至今年的两个半小时。
这只是平均时间，不少学生花的时间更加长，再加上兴趣班等课外活动，如果自己再看看电视上上网，睡眠时间就非常有限。中文大学医学院两年前发表对四千个中学生的睡眠研究，显示九成四学生都睡不足世界睡眠学会建议的九小时，上课日平均睡眠时间只得七点四小时。至于小学生睡眠不足，可以从课堂瞌睡的现象作出评估。
睡眠不足导致没有精神上课吸收知识，应付家课就更加困难，做家课时间更长，令睡眠时间更加不够，形成恶性循环。专家更指出睡眠不足对身心健康的损害，记忆力和脾气变差，加剧学业和情绪问题。
讽刺的是，这个令家长痛心的现象，却又是部分家长有份造成的。当年政府推行小学由半日制改为全日制，构思是让学生校内在老师监督下做家课，减少回家作业，家长主要负责家庭教育而不是陪子女做家课。可是，无论中小学，只要家课略为减少，总有家长向校方表达不满，担心子女学习成绩会因此落后于同辈，影响升学。
部分学校和家长过分操心生存竞争，本身的压力自觉或不自觉地传输给子女，转化成学生对自己期望要求过高的内在压力，一些研究显示本港学生的焦虑情绪日益「年幼化」。这些情绪由幼时积累到中学和大学，学生长年处于高度竞争的压力下。当学生压力内在化，就算家长叫减压放松都没有用。
教育界和家长如果不改变这种心态，防止学生自杀委员会就算作出建议，都难落实扭转局面。尤幸近年多了家长醒觉，希望这股力量，能够推动改革，回复一个让学生心理正常发展的环境，避免精神压力跨代遗传。
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* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
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