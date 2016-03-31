港报社评：让孩子们睡个好觉--星岛日报3月31日

岭南大学四年前开始发表本港儿童快乐指数以来，今年指数显着下跌至历来最低，学业压力是重要因素，而睡眠不足者尤其不快乐，再度向部分过分催谷青少年的学校和家庭教育手法敲响警钟。

早阵子接二连三有学生自杀，引起社会关注学生精神压力问题。教育局谋求亡羊补牢，成立各方人士参与的防止学生自杀委员会，分析成因并谋对策。同时，学生的家课压力成为社会关注点，曾经有家长向议员提供一张二十多样家课的清单，被发现是复活节长假的家课，至于平常日子，每天也有七、八样家课要做。

要衡量家课是否太多，不能单看有多少份家课，一份五至十分钟就可以完成的默书改正，就与一份挑战学生高阶思维、要花很多精神时间完成的家课差别很大。不过，大家可以从学生花在家课时间的长短，来衡量家课压力的增减。

岭大公共政策研究中心，今次调查九所小学及十四所中学逾千小四至中三学生，发现平均家课时间由一个半至两个多小时不等，而小四的家课时间最长，由两年前的每天两小时二十分钟，增加至今年的两个半小时。

这只是平均时间，不少学生花的时间更加长，再加上兴趣班等课外活动，如果自己再看看电视上上网，睡眠时间就非常有限。中文大学医学院两年前发表对四千个中学生的睡眠研究，显示九成四学生都睡不足世界睡眠学会建议的九小时，上课日平均睡眠时间只得七点四小时。至于小学生睡眠不足，可以从课堂瞌睡的现象作出评估。

睡眠不足导致没有精神上课吸收知识，应付家课就更加困难，做家课时间更长，令睡眠时间更加不够，形成恶性循环。专家更指出睡眠不足对身心健康的损害，记忆力和脾气变差，加剧学业和情绪问题。

讽刺的是，这个令家长痛心的现象，却又是部分家长有份造成的。当年政府推行小学由半日制改为全日制，构思是让学生校内在老师监督下做家课，减少回家作业，家长主要负责家庭教育而不是陪子女做家课。可是，无论中小学，只要家课略为减少，总有家长向校方表达不满，担心子女学习成绩会因此落后于同辈，影响升学。

部分学校和家长过分操心生存竞争，本身的压力自觉或不自觉地传输给子女，转化成学生对自己期望要求过高的内在压力，一些研究显示本港学生的焦虑情绪日益「年幼化」。这些情绪由幼时积累到中学和大学，学生长年处于高度竞争的压力下。当学生压力内在化，就算家长叫减压放松都没有用。

教育界和家长如果不改变这种心态，防止学生自杀委员会就算作出建议，都难落实扭转局面。尤幸近年多了家长醒觉，希望这股力量，能够推动改革，回复一个让学生心理正常发展的环境，避免精神压力跨代遗传。

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