港报社评：“港独”违宪违法，须依法追究--文汇报3月31日

昨日，就近日香港有人公然成立以「港独」为宗旨的组织一事，国务院港澳办副主任王志民同日给出八个字予以回应：「严重违法，绝不可能」。国务院港澳办新闻发言人就此也表示，坚决反对任何「港独」言行。香港特区政府律政司亦表示，鼓吹香港独立的行动违反基本法相关条文，在有需要时会采取合适的行动。事实上，任何具煽动意图的「港独」言行，均是违宪违法，并涉嫌触犯刑事法律，不仅严重危害香港的繁荣稳定和「一国两制」实践，更损害广大香港市民利益。因此，特区有关部门不能对此类公然践踏基本法的行为听之任之，应坚决依法追究「港独」分子的法律责任，以扞卫法治尊严，及时遏止「港独」逆流，绝不能容忍分离主义言行继续蔓延。

近日以推动「港独」为宗旨的「香港民族党」公然宣布成立，标志着一小撮「港独」分裂势力的图谋，已经不只是停留在口头上，而是变成了实实在在的损害国家主权和领土完整、严重危害国家统一和安全的犯罪行为。虽然禁止颠覆和分裂国家的基本法23条尚未在港立法，但这并不代表香港是可以策动分裂、独立的法外之地。基本法第1条已经严正指出，香港是中国不可分离的部分；基本法第12条更清楚列明，香港是中国的一个享有高度自治权的地方行政区域，直辖于中央人民政府。因此，任何煽动「港独」的言行，不仅违宪，更是彻头彻尾践踏基本法的违法行为。对于这种危及香港特别行政区法律地位，危及「一国两制」，危及全体港人福祉的「港独」行为，香港执法部门和司法机关，应秉持违法必究原则，依法追究「港独」分子的法律责任，彻底打掉某些政客和政治团体的幻想，藉此向社会传达正确的法治讯息，肃清「港独」带来的负面影响。有法律界人士建议，鉴于这些「港独」分子的行为，已经触犯了基本法的有关条文，除了政府有关部门不允许其进行注册登记之外，律政司作为负责政府法律检控的部门，更需要采取进一步的法律行动。例如，可依法向法庭提出申请，由法庭颁布禁制令，禁止这些违法组织进行煽动「港独」活动。

应该看到，无论从法理角度，还是从历史文化渊源上，抑或现实条件来说，香港都是不能独立和无法独立的，这是一个常识性问题，不容讨论。香港自古以来就是中国的一部分，一百多年的殖民统治并未改变这个现实。况且中华民族从来都有保疆守土、维护统一的历史传统，让中华国土金瓯无缺，是每一代中华儿女的神圣使命，也是中华民族坚强意志的体现。在13亿中华儿女的强大意志之下，所谓「独立建国」只是绝不可能实现的痴人说梦而已。

虽然现时宣扬「港独」的只是极少数的激进分子，但此风绝不可长。香港的繁荣稳定关乎每一个市民的切身利益，全社会都必须加入到抵御「港独」逆流的行动中来，扞卫我们家园的安宁和稳定。除了真正认清「港独」言行对于「一国两制」和香港长期繁荣稳定的极端破坏性，从理论上、观念上、行动上自觉抵制「港独」思想的侵蚀毒害，还应该勇敢地对这种分裂思想直斥其非，予以谴责。相信特区政府有关部门会严正执法，「企唔稳脚」的「港独」空架子将会轰然倒地，被永远扫入历史的垃圾堆。

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