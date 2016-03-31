港报社评：多收车资回馈不可取，应争取限制港铁加价--明报3月31日

港铁按票价「可加可减」机制运算结果，今年6月起加价2.7%。决定公布之后，绝大多数意见认为机制有问题，致使港铁劲赚约130亿元，仍然连续第七年加票价。社会上不分立场、不分党派的人大多抗拒港铁按「可加可减」机制办事，反弹程度超越港铁每年票价调整，而是折射出公衆对港铁营运以股东利益凌驾公衆利益的不满。政府作为港铁大股东，要认真纾解港铁与市民的矛盾，若情势发展至出现倒逼政府的景况，将会是另一枚政治炸弹。

按港铁票价加幅，车费收入约可增加4亿元，另按所谓「利润分享计划」及过去一年因为列车服务延误而被罚款，港铁今年会向乘客回馈约1.8亿元。这样一加一回馈，港铁来年在车务收入约增加2.2亿元，相对于今年约130亿元盈利，加票价的额外收入只是小数目。即使如此，港铁仍不放过，而且是连年加票价，并按机制规定「加到尽」，反映港铁竭尽所能为股东服务，却鲜有替公衆利益设想，这是港铁近年形象逐渐变得负面的原因之一。

举世集体运输系统营运，绝大多数亏蚀，而需要政府补贴。港铁营运全港最主要交通工具，却年年赚大钱，在全球同类体系极其罕见，可以说港铁营运模式成功，对于香港而言是值得骄傲的品牌。事实上，港铁正在向外扩充版图，包括在内地和欧洲都有管理铁路业务。港铁成功，而且按可预见未来，将会继续成功。对于这样一家公司，按道理不应该掀起那么多争议，但是公衆对港铁的怨气不断，这与港铁未处理好股东利益和公衆利益有关。

这些年，港铁董事局和管理层经常以股东利益反驳批评，甚至连政府也有这种倾向。不过，港铁是怎么来的、谁是港铁的真正老板？港铁虽然是上市公司，政府约占七成六股权，是控制性大股东；严格而言，市民才是港铁的老板。港铁模式成功，主要是沿线物业发展配合，由最初设计的以地产收益作为建设地铁的经费，到发展车站商务赚取可观租金收入，实际都是港铁发挥地产霸权威力的结果。另外，政府以铁路运输为交通主轴，其他交通工具都成为附庸，港铁尽享政策之利，恍似坐拥特权，形成一枝独秀、变相垄断的交通地位。

说得直接一点，政府创造了港铁的特权地位。港铁今日的成功，涉及巨大成本（包括社会成本与实际资源），这些珍贵公共资源，属于整体社会与市民所有，而养出这家大公司，却说首要顾及股东利益，公衆利益叨陪末座，这种情况不可能为高度开放、公民社会活跃的整体社会所接受。目前，社会对港铁的反弹，并非要它走回头路，抽掉其成功因素，摧毁这家公司；各方面关注的是为公衆所有的港铁，应该首要顾及公衆利益。即是说，股东利益不应该凌驾于公衆利益之上，两方面利益必须取得平衡，则港铁在社会上才处于一个恰当位置，使自己置身争议之外，也不会给政府带来麻烦。

政府已经要求港铁提早一年检讨「可加可减」机制，有建议在票价调整方程式加入「盈利指数」，使港铁赚取的盈利与方程式挂鈎按盈利削减加幅；有建议政府收取的港铁股息「专款专用」，以补贴或优惠不限于港铁的公共交通工具的车费；有建议则是不搞什么回馈优惠，乾脆削减加幅，让市民直接得益。这些建议，哪一个真正符合市民利益，需要深入探讨，特别涉及计数，历来未见政府取得过什么甜头（包括与两家电力公司的谈判），这是专业对决，精算极其复杂，期望有心人不要只是头脑发热，要有足够专业支援，计算出最符合市民利益的安排。

有关种种建议，多数倾向不制止港铁加票价，只是争取港铁在多收之后，以不同方式回馈市民。这个方向，不排除会出现类似目前的情况，现在趁检讨的机会，或许应该从另一个方向思考，寻求压制港铁加价或加幅，而非让港铁加价之后，向政府收取的股息打主意和搞一些不着边际的回馈。以现在港铁营运的整体收入，应该尽量争取不加票价，即使加价也要是低加幅，因为加幅不断累积，日后乘客的车费负担将十分沉重。尽量限制港铁加票价、尽量压低加幅，是符合公衆利益的方向。

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