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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 12:27 BJT

重发-《全球汇市》美元处于守势，受叶伦鸽派言论打击

(重发以删除多余电头。)
    * 美元指数回到五个月低点附近
    * 高收益货币表现出色，澳新货币触及九个月高点
    * 周五的美国非农就业报告及中国PMI数据为接下来的重要影响因素

    路透悉尼/东京3月31日 - 投资者在周四盘初纷纷避开美元，因美国联邦储备理事会(美
联储/FED)主席叶伦的鸽派言论影响继续发酵，打击了美元需求。

    美元指数 最新报94.931，距两周前触及的五个月低点94.578仅一步之遥。

    花旗分析师称，叶伦周二讲话传递的温和讯息以及月底仓位调整，导致美元持续面临较
轻卖压。
    
    因此，欧元兑美元 再次接近年内高位1.1377，最新报1.1321，本季料上涨4%左右
。
    
    不过部分分析师质疑，在欧洲央行(ECB)料将维持宽松货币政策的情况下--包括采取负
利率，欧元的涨势是否能突破今年高点。
    
    “看起来欧元更像是形成了三个顶部。我怀疑欧元是否能升穿1.14美元。欧元要突破这
些水平，需要更强劲的理由，”一家欧资银行驻东京的交易员称。

    美元/日圆 报112.43，此前曾几乎要跌破112日圆。今年第一季，美元/日圆下滑
了6.6%，如果跌势持续，可能创下2009年以来最大季度跌幅。
    
    “美元卖压在扩大，短期内有可能继续让多头失望，”澳新银行分析师在给客户的报告
中写道。
    
    “但展望后市，我们对这种趋势是否可以持续感到疑惑。因此我们认为，美元强势周期
似乎并未结束，不过短期内鲜有触动美元重拾涨势的因素。”
    
    澳新银行预计，到年底前欧元将回落至1.0800美元，但认为美元兑日圆将贬至105.00。
    
    叶伦周二表示，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，因美国经济仍面临全球风险，
通胀是否会持续攀升仍不确定。 

    美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，未来几年宜“小步”升息，这样既可以
为美国经济应对外部冲击提供缓冲，又可以防止通胀下滑至过低的水准。 
    
    美联储的温和立场加上日本与欧洲的超宽松政策，令高收益货币大受提振。
    
    澳元 与新西兰元兑美元 分别触及九个月高点0.7709与0.6965美元。加
元兑美元也升至1.2913加元，为10月来首见。
    
    短线来看，交易商预期市场将呈盘整格局，因周五将发布美国非农就业数据与中国制造
业活动调查。

                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1323  1.1336  -0.11  +4.26  1.0860
    美元/日圆            112.34  112.42  -0.07  -6.62  120.30
    欧元/日圆         127.18  127.44  -0.20  -2.52  130.47
    美元/瑞郎            0.9656  0.9648  +0.08  -3.61  1.0018
    英镑/美元            1.4354  1.4376  -0.15  -2.61  1.4738
    美元/加元            1.2982  1.2964  +0.14  -6.19  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4683  6.4725  -0.06  -1.52  6.5680
    澳元/美元            0.7654  0.7670  -0.21  +5.21  0.7275
    新西兰元/美元        0.6902  0.6918  -0.23  +1.13  0.6825
    澳元/日圆         86.000  86.210  -0.24  -1.85  87.620
    新西兰元/日圆     77.560  77.750  -0.24  -5.39  81.980
    英镑/日圆         161.25  161.63  -0.24  -9.01  177.22
    澳元/新西兰元     1.1086  1.1074  +0.11  +3.96  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          


 (编译 孙国玉/李春喜/白云/戴素萍/龚芳; 审校 张涛/杜明霞/张若琪/王颖)

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