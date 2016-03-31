重发-《全球汇市》美元处于守势，受叶伦鸽派言论打击

(重发以删除多余电头。) * 美元指数回到五个月低点附近 * 高收益货币表现出色，澳新货币触及九个月高点 * 周五的美国非农就业报告及中国PMI数据为接下来的重要影响因素 路透悉尼/东京3月31日 - 投资者在周四盘初纷纷避开美元，因美国联邦储备理事会(美 联储/FED)主席叶伦的鸽派言论影响继续发酵，打击了美元需求。 美元指数 最新报94.931，距两周前触及的五个月低点94.578仅一步之遥。 花旗分析师称，叶伦周二讲话传递的温和讯息以及月底仓位调整，导致美元持续面临较 轻卖压。 因此，欧元兑美元 再次接近年内高位1.1377，最新报1.1321，本季料上涨4%左右 。 不过部分分析师质疑，在欧洲央行(ECB)料将维持宽松货币政策的情况下--包括采取负 利率，欧元的涨势是否能突破今年高点。 “看起来欧元更像是形成了三个顶部。我怀疑欧元是否能升穿1.14美元。欧元要突破这 些水平，需要更强劲的理由，”一家欧资银行驻东京的交易员称。 美元/日圆 报112.43，此前曾几乎要跌破112日圆。今年第一季，美元/日圆下滑 了6.6%，如果跌势持续，可能创下2009年以来最大季度跌幅。 “美元卖压在扩大，短期内有可能继续让多头失望，”澳新银行分析师在给客户的报告 中写道。 “但展望后市，我们对这种趋势是否可以持续感到疑惑。因此我们认为，美元强势周期 似乎并未结束，不过短期内鲜有触动美元重拾涨势的因素。” 澳新银行预计，到年底前欧元将回落至1.0800美元，但认为美元兑日圆将贬至105.00。 叶伦周二表示，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，因美国经济仍面临全球风险， 通胀是否会持续攀升仍不确定。 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，未来几年宜“小步”升息，这样既可以 为美国经济应对外部冲击提供缓冲，又可以防止通胀下滑至过低的水准。 美联储的温和立场加上日本与欧洲的超宽松政策，令高收益货币大受提振。 澳元 与新西兰元兑美元 分别触及九个月高点0.7709与0.6965美元。加 元兑美元也升至1.2913加元，为10月来首见。 短线来看，交易商预期市场将呈盘整格局，因周五将发布美国非农就业数据与中国制造 业活动调查。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1323 1.1336 -0.11 +4.26 1.0860 美元/日圆 112.34 112.42 -0.07 -6.62 120.30 欧元/日圆 127.18 127.44 -0.20 -2.52 130.47 美元/瑞郎 0.9656 0.9648 +0.08 -3.61 1.0018 英镑/美元 1.4354 1.4376 -0.15 -2.61 1.4738 美元/加元 1.2982 1.2964 +0.14 -6.19 1.3839 美元/离岸人民币 6.4683 6.4725 -0.06 -1.52 6.5680 澳元/美元 0.7654 0.7670 -0.21 +5.21 0.7275 新西兰元/美元 0.6902 0.6918 -0.23 +1.13 0.6825 澳元/日圆 86.000 86.210 -0.24 -1.85 87.620 新西兰元/日圆 77.560 77.750 -0.24 -5.39 81.980 英镑/日圆 161.25 161.63 -0.24 -9.01 177.22 澳元/新西兰元 1.1086 1.1074 +0.11 +3.96 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/李春喜/白云/戴素萍/龚芳; 审校 张涛/杜明霞/张若琪/王颖)