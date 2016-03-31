港报社评：“矽谷众人师傅”给香港金融科技的启示--信报3月31日

最近有两位在不同领域成就卓越的人物先后离世，一为荷兰球坛名宿告鲁夫（Johan Cruyff），一为有「矽谷众人师傅」称号的英特尔（Intel）前行政总裁格罗夫（Andy Grove）。足球与科技看似不相干，但告鲁夫与格罗夫有一个共通点：敢于破旧立新。

在部分球评家眼中，告鲁夫是「现代足球之父」（详见三月二十九日本报「忽然文化」），在其革命性思维引领下，足球在战术、阵法以至青少年培训各方面从此不一样，影响延续至今。

格罗夫对矽谷成为力足左右全球经济的创新之都贡献良多，已故苹果「教主」乔布斯（Steve Jobs）、Facebook创办人朱克伯格（Mark Zuckerberg）等科技界巨星，都曾接受过他的指导，获益终身。

从这个角度看，两位刚辞世的杰出人士功在后世，建树远远超越球队和企业层面。这里不谈足球，只论格罗夫留给商业决策者的经管「遗产」，以及他勇于推倒重来的气魄对本港创新产业的启示。

在世界各地近年积极开拓的金融科技（FinTech）领域，香港本有领先优势，十多二十年前，八达通在电子支付系统上便曾独步全球。可惜的是，碍于监管规例、业界视野以至部分消费者对新付款模式安全性的忧虑，本港金融科技发展呆滞不前，被没有同类包袱的内地城市后来居上，香港顿成龟兔赛跑中的兔子。

港府于去年四月成立金融科技督导小组，由财经事务及库务局局长陈家强领军，为业界提供支援。然而，服务供应商（金融机构）和用家（消费者）若不彻底改变思维，单靠政府是无法把金融科技推上崭新台阶的。在这方面，格罗夫的一些经验之谈，也许能为香港去旧迎新求取突破提供重要指引。

任何伟大企业都有可能经历生死存亡的考验，英特尔亦不例外。格罗夫畅销著作《只有偏执狂才能生存》（Only the Paranoid Survive: How to Exploit the Crisis Points That Challenge Every Company）中有一章节，对企业「揸弗人」有莫大启示，此刻无法冲破金融科技发展樽颈的香港，不妨从中取经。

根据书中记载，上世纪八十年代，英特尔核心业务记忆晶片面对日本对手的严峻挑战，形势非常不妙，格罗夫与时任主席兼行政总裁、摩尔定律（Moore's Law）的提出者戈登．摩尔（Gordon Moore）煞费思量仍苦无良策。坐困愁城约一年后，格罗夫灵机一触，向摩尔提出一个许多企业掌舵人想也不敢想的问题：「我俩若一块儿给公司踢走，董事局另聘高明，你认为新的CEO会怎么办？」摩尔答得爽快：「撤出记忆晶片市场。」此话一出，二人心意相通，马上离开会议室，把烟挤熄后再进大门，并以「新CEO」的身份作出这个艰难决定。退出昔日主业后，英特尔集中精力转攻个人电脑微处理器，之后的事，已属众所周知的历史。

表面看，这段话是英特尔巨头围绕危机处理的忆述，但格罗夫真正要带出的讯息是，只要抽离决策者本位和人尽皆有的情绪掣肘，以一个「局外人」（outsider）的角度审视企业面对的困局，天大难事也可能迎刃而解。格罗夫在书中说，当英特尔的客户以至前线销售人员得悉决定后，反问两巨头何以那么久才有此定案，可见在「局外人」眼中，解决办法早已写在墙上，只是当局者迷。

香港的传统银行迟迟不更换系统平台，一直以技术困难、资源分配等理由，拒绝针对手机及其他流动装置设计介面，仅着眼微调原有系统，不愿推倒重来。说到发牌、监管等问题，英国已于二○一三年修改银行发牌制度，为数码银行发展拆墙松绑，香港为何爽快不起来？

政府和业界应读一读格罗夫的书，也许能得到启发，为本港金融科技拨开云雾，迎来新的格局。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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