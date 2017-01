港报社评：“矽谷众人师傅”给香港金融科技的启示--信报3月31日

最近有两位在不同领域成就卓越的人物先后离世,一为荷兰球坛名宿告鲁夫(Johan Cruyff),一为有「矽谷众人师傅」称号的英特尔(Intel)前行政总裁格罗夫(Andy Grove)。足球与科技看似不相干,但告鲁夫与格罗夫有一个共通点:敢于破旧立新。

在部分球评家眼中,告鲁夫是「现代足球之父」(详见三月二十九日本报「忽然文化」),在其革命性思维引领下,足球在战术、阵法以至青少年培训各方面从此不一样,影响延续至今。

格罗夫对矽谷成为力足左右全球经济的创新之都贡献良多,已故苹果「教主」乔布斯(Steve Jobs)、Facebook创办人朱克伯格(Mark Zuckerberg)等科技界巨星,都曾接受过他的指导,获益终身。

从这个角度看,两位刚辞世的杰出人士功在后世,建树远远超越球队和企业层面。这里不谈足球,只论格罗夫留给商业决策者的经管「遗产」,以及他勇于推倒重来的气魄对本港创新产业的启示。

在世界各地近年积极开拓的金融科技(FinTech)领域,香港本有领先优势,十多二十年前,八达通在电子支付系统上便曾独步全球。可惜的是,碍于监管规例、业界视野以至部分消费者对新付款模式安全性的忧虑,本港金融科技发展呆滞不前,被没有同类包袱的内地城市后来居上,香港顿成龟兔赛跑中的兔子。

港府于去年四月成立金融科技督导小组,由财经事务及库务局局长陈家强领军,为业界提供支援。然而,服务供应商(金融机构)和用家(消费者)若不彻底改变思维,单靠政府是无法把金融科技推上崭新台阶的。在这方面,格罗夫的一些经验之谈,也许能为香港去旧迎新求取突破提供重要指引。

任何伟大企业都有可能经历生死存亡的考验,英特尔亦不例外。格罗夫畅销著作《只有偏执狂才能生存》(Only the Paranoid Survive: How to Exploit the Crisis Points That Challenge Every Company)中有一章节,对企业「揸弗人」有莫大启示,此刻无法冲破金融科技发展樽颈的香港,不妨从中取经。

根据书中记载,上世纪八十年代,英特尔核心业务记忆晶片面对日本对手的严峻挑战,形势非常不妙,格罗夫与时任主席兼行政总裁、摩尔定律(Moore's Law)的提出者戈登.摩尔(Gordon Moore)煞费思量仍苦无良策。坐困愁城约一年后,格罗夫灵机一触,向摩尔提出一个许多企业掌舵人想也不敢想的问题:「我俩若一块儿给公司踢走,董事局另聘高明,你认为新的CEO会怎么办?」摩尔答得爽快:「撤出记忆晶片市场。」此话一出,二人心意相通,马上离开会议室,把烟挤熄后再进大门,并以「新CEO」的身份作出这个艰难决定。退出昔日主业后,英特尔集中精力转攻个人电脑微处理器,之后的事,已属众所周知的历史。

表面看,这段话是英特尔巨头围绕危机处理的忆述,但格罗夫真正要带出的讯息是,只要抽离决策者本位和人尽皆有的情绪掣肘,以一个「局外人」(outsider)的角度审视企业面对的困局,天大难事也可能迎刃而解。格罗夫在书中说,当英特尔的客户以至前线销售人员得悉决定后,反问两巨头何以那么久才有此定案,可见在「局外人」眼中,解决办法早已写在墙上,只是当局者迷。

香港的传统银行迟迟不更换系统平台,一直以技术困难、资源分配等理由,拒绝针对手机及其他流动装置设计介面,仅着眼微调原有系统,不愿推倒重来。说到发牌、监管等问题,英国已于二○一三年修改银行发牌制度,为数码银行发展拆墙松绑,香港为何爽快不起来?

政府和业界应读一读格罗夫的书,也许能得到启发,为本港金融科技拨开云雾,迎来新的格局。

