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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 10:48 BJT

台湾债市：指标券殖利率早盘走扬，台币大升市场聚焦股市致交投冷清

路透台北3月31日 - 台湾10年指标公债殖利率周四早盘走升。交易员表示，受外资大举汇入带动，早盘台币一路狂升，台股亦一度走涨，资金出现排挤效应，促使殖利率上扬，惟今天是月底且是季底，交投冷清。

他们指出，在月底和资金排挤效应下，今天10年期公债开盘后一小时15分钟零成交，五年105/05期亦仅成交一支，直至10:20左右10年券总算〞开盘〞，出现少量交易，因市场追价意愿低，带动殖利率走升。

〞央行降息后市场追价意愿薄弱，加上今天是月底和季底，没有人要交易啦。〞一位大型商银交易员说。

他表示，明天将标售20年期公期 ，且近日美债无明确方向指引，交易员均退场观望，亦使交投显得格外冷清。

一位大型公股银行主管指出，美国联邦准备理事会(FED)主席叶伦发表鸽派谈话后，激发亚洲股汇市新一波热钱狂潮，出现资金转战股市迹象。

他称，热钱涌入带动台币狂升，早盘台股小涨，外资汇入后部分资金虽会进入债市，但较大比重是进入股市，使台股后市看好，致债市交投显得格外冷清。

〞明天要标债，今天是月底又是季底，没有人要做啊，现在大家都看股市谁看债市啊！〞他说。

本地时间上午10:39时，台股 上涨0.03%。

交易员预估，今日10年券105/4 期殖利率主要区间暂看在0.84-0.86%。五年券区间则在0.56-0.58%。

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