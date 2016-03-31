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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 10:23 BJT

台湾汇市：台币盘初随亚币续扬创逾七个月新高，因美元疲弱及外资汇入

路透台北3月31日 - 台币兑美元 周四盘初实质交易随亚币走升。汇银人士指出，美联储主席叶伦谨慎看待升息步调的谈话持续发酵，国际美元表现疲软及外资汇入令亚币续探波段高位，带动台币早盘一度探向32.150，续创逾七个月盘中新高。

汇银人士指出，台北外汇开盘52分钟成交量约1.76亿美元，量能持稳偏热，主要消化外资积极汇入的需求，至于季底出口商抛汇卖需虽在但并不显着，若外资汇入力道持续，今日台币下一步关口暂看32.100。

今日台币盘中高位来到32.154创七个半月新高，前波高位为2015年8月14日的32.077。

〞老大也没办法力挽狂澜，只能让钱进来。〞一位大型公营银行交易员说。

另位外银交易员也提及，反应叶伦保守看待升息的论调，这两天台币趋升表现会激情一点，周五台币走势才会恢复平稳，等候周五稍晚公布的美国非农就业报告。

今日台币实质交易区间在32.154-32.219，上日实质交易区间在32.260-32.429。

本地时间09:50，韩元兑美元 报1,143.8，上日收在1,150.8；台股加权指数 则涨0.32%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略为收敛；目前一个月美元/台币远汇 报32.105/32.135，上日收在32.070。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.100-32.250

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--《全球汇市》美元处于守势，受叶伦鸽派言论打击

--中国人民币兑美元 开盘报6.4640元，上日收报6.4702元 (完) (记者 詹静宜； 审校 黄凯)

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