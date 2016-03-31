台湾汇市：台币盘初随亚币续扬创逾七个月新高，因美元疲弱及外资汇入

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月18日
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
路透台北3月31日 - 台币兑美元 周四盘初实质交易随亚币走升。汇银人士指出，美联储主席叶伦谨慎看待升息步调的谈话持续发酵，国际美元表现疲软及外资汇入令亚币续探波段高位，带动台币早盘一度探向32.150，续创逾七个月盘中新高。
汇银人士指出，台北外汇开盘52分钟成交量约1.76亿美元，量能持稳偏热，主要消化外资积极汇入的需求，至于季底出口商抛汇卖需虽在但并不显着，若外资汇入力道持续，今日台币下一步关口暂看32.100。
今日台币盘中高位来到32.154创七个半月新高，前波高位为2015年8月14日的32.077。
〞老大也没办法力挽狂澜，只能让钱进来。〞一位大型公营银行交易员说。
另位外银交易员也提及，反应叶伦保守看待升息的论调，这两天台币趋升表现会激情一点，周五台币走势才会恢复平稳，等候周五稍晚公布的美国非农就业报告。
今日台币实质交易区间在32.154-32.219，上日实质交易区间在32.260-32.429。
本地时间09:50，韩元兑美元 报1,143.8，上日收在1,150.8；台股加权指数 则涨0.32%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略为收敛；目前一个月美元/台币远汇 报32.105/32.135，上日收在32.070。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.100-32.250
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--中国人民币兑美元 开盘报6.4640元，上日收报6.4702元 (完) (记者 詹静宜； 审校 黄凯)
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
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