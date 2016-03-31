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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 13:49 BJT

更正-澳新汇市：澳元有望创四年来最大月线涨幅，新西兰元跟涨

(更正：因译文有误，第四段应为“该行4月5日将举行政策评估会议”非“4月5日维持政策立场不变”)

路透悉尼/惠灵顿3月31日 - 澳元和新西兰元周四持于九个月高位附近，不过两者3月的暴涨之势不大可能受到各自央行的欢迎。

澳元/美元 报0.7658美元，周三涨至0.77美元上方，为6月以来首见。本月迄今澳元跳涨了7.1%，如果保持住，将是2011年底以来最大的月度涨幅。

澳元阻力位在0.7750美元。

但澳元走强可能会测试澳洲央行的耐心；澳元自1月中旬以来累计上涨了8美分。该行4月5日将举行政策评估会议，虽然外界广泛预计该行将维持利率在2%的历史低位不变，但有些交易商认为放松的风险有所增加。

“澳元走高可能会促使澳洲央行不情愿地降息，”花旗表示，并称如果通胀和经济活动双双趋弱，该行更有可能采取行动。

澳洲央行支持经济从偏重矿业转为侧重旅游、零售和教育等领域，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)温和立场、及日本和欧洲的超宽松政策给澳洲央行的这一努力带来打击。美国、日本和欧洲央行的这些行动只会提升高收益货币的吸引力。

新西兰元兑美元 隔夜最高涨至0.6965，为6月以来新高，之后有所回落，早盘交易中在0.6900左右。

新西兰元3月可能将录得4.7%的月线涨幅，为去年11月以来最大单月涨幅。(完)

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全部现汇报价 (编译 白云/王颖; 审校 张涛/许娜)

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