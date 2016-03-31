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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 10:49 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--3月31日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      3/30    沪　　德宏股份　732701　　 1,960       13.50      21.60  摩根士丹利华鑫　4/1
      4/5     沪　　飞科电器　732868　　 4,360        --        --       中信证券　4/7
      4/6     深　　东音股份　002793　　 2,500        --        --       中泰证券　4/8
      4/8     深　　维宏股份　300508　不超过1,500     --        --     摩根士丹利华鑫　4/12  
     *4/11    沪    朗迪集团  732726  不超过2,368    --        --        中投证券  4/13
      4/20    深　　苏奥传感　300507　　 1,667       24.92      22.99    国金证券　4/22
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    暂缓发行  深    奥赛康    300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     3/31   沪　　赛 福 天 5,520        4.26     22.94     广发证券
     3/31   深　　景 嘉 微 3,350       13.64     21.25     国泰君安　
     --     沪　　康 普 顿 2,500       14.33     17.47     光大证券
    
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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