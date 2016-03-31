版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 11:15 BJT

日本股市：早盘微涨，日圆走强打击人气

日经指数 早盘小幅收涨0.1%，报16,890.04点。今日为本季度的最后一个交易日，日经指数季线料将下跌超过11%。

“最近17,000点一直是日经指数的支撑水平，目前其配合着日圆的走强，鉴于美元近来走软，这并没有太让人意外，”Parry International Trading董事总经理Gavin Parry说。

日本东证股价指数(TOPIX)的零售类股 早盘下跌1.4%，为表现最差的类股之一。

夏普股价 在震荡交投中下跌3%，此前野村证券将其投资评级从“中性”下调至“减码”，野村以液晶显示器(LCD)业务竞争激烈为由调降对夏普的获利预估。夏普虽受到台湾鸿海并购案影响而股价震荡，但本季涨幅料逾5%。

东证股价指数 小涨0.1%至1,356.35点，本季仍可能以下跌12%作收。

JPX日经400指数 早盘收平，报12,247.42点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐