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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 11:28 BJT

韩国金融：2015年底外汇储备中美元资产比例升至九年高位66.6%

路透首尔3月31日 - 韩国央行周四公布，截至2015年底，韩国外汇储备中美元资产占比由2014年底的62.5%升至66.6%，为至少九年来最高比例。

韩国央行于2008年开始公布外汇储备中这类细节。

韩国央行在年度报告中表示，美元资产比例上升符合对美国加息及其经济强劲增长的预期。

韩国央行还在报告中表示，2015年底，公债在其外汇储备中所占比例为35.7%，低于上年的37.1%。

2015年韩国外汇储备增加49亿美元，为连续第七年增加。

2015年底，韩国外汇储备规模为3,585.1亿美元，在全球排名第七，相当于其年国内生产总值(GDP)的26%。

韩国央行未公布其外汇及公债持仓的更多细节。(完) (编译 孙国玉；审校 李爽)

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