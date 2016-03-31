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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 11:52 BJT

中国新债：农发行周五将发行至多100亿两期扶贫专项债，期限三及五年

路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周四公告，将于周五(4月1日)招标发行至多100亿元人民币两期扶贫专项金融债，期限包括三和五年两种，发行上限分别为30亿元和70亿元。

上述两期债为该行今年12和13期新发债，具体发行条款如下：

2016年12-13期扶贫专项债

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招标规模上限 3年：30亿元；5年：70亿元

期限/计息方式 3/5年固息

招标时间 4月1日下午14:00-15:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日 4月6日

起息日 4月6日

发行期 4/5-4/6

上市日 4月8日

基本承销额 无

承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%

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中国央行此前设立扶贫再贷款，专项用于支持贫困地区地方法人金融机构扩大涉农信贷。扶贫再贷款期限分为三个月、六个月和一年三个档次；利率方面，实行比支农再贷款更为优惠的利率，具体按现行贫困地区支农再贷款利率执行。

在以往政策性银行债券发行中，除国开行有明确提及过所募资金将用于棚户区改造等专项用途外，其他多为常规用途。

农发行表示，扶贫专项金融债可按规定纳入央行货币政策操作的抵(质)押品范围，同时央行鼓励扶贫专项金融债的登记托管和交易有关机构，对该类债券的发行、登记、托管、付息、交易等费用给予适当减免。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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