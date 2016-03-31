路透基点：日月光300亿台币收购案贷款搁置--TRLPC

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月18日
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
路透香港3月31日 - 汤森路透旗下基点援引知情消息人士和公开文件称，全球最大的半导体晶片封测厂日月光 ，已暂停筹集一笔300亿台币(9.07亿美元)五年期定期贷款，因其二次公开收购对手矽品24.71%股权的计划未能及时通过监管审批。
台湾公平交易委员会(公平会)3月23日表示，由于日月光收购矽品申报结合案所系之公开收购已于3月17日届期，客观上，结合案已无实施可能，故中止审议日月光收购矽品案。
为了通过公平会的审批，日月光此前把公开收购期限从2月16日延后到了3月17日。日月光曾在去年12月末向该委员会提出申请。
公平会表示，由于本案受调查事业众多，产销资料庞杂，导致本案是否造成限制竞争等议题仍有诸多争点尚待厘清，因此公平会迄未做成禁止或不禁止结合的决定。
日月光3月17日发表公告称，将继续努力完全收购矽品100%股权，并寻求矽品股东的支持。在截至3月29日的连续四天内，日月光花费132.4亿台币在公开市场收购矽品股票，持股比例增至32.99%。日月光去年10月已收购矽品24.99%股权。
上述贷款原定用于支持日月光收购额外的矽品股权，最终使矽品变成日月光子公司。
矽品认为日月光是恶意并购，并试图通过引入鸿海等投资者予以抵抗，但未能成功。
在矽品于12月11日称中国紫光集团将以每股55台币入股四分之一股权之后，日月光提议100%收购矽品予以反击。
这笔贷款由花旗集团担任协调行并担任牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款利率为三个月期或六个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码60个基点。税前最低利率定为1.7%。(完) (编译 张涛；审校 蔡美珍)
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *上限6.30% AA- 1/20-1