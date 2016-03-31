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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 12:40 BJT

路透基点：日月光300亿台币收购案贷款搁置--TRLPC

路透香港3月31日 - 汤森路透旗下基点援引知情消息人士和公开文件称，全球最大的半导体晶片封测厂日月光 ，已暂停筹集一笔300亿台币(9.07亿美元)五年期定期贷款，因其二次公开收购对手矽品24.71%股权的计划未能及时通过监管审批。

台湾公平交易委员会(公平会)3月23日表示，由于日月光收购矽品申报结合案所系之公开收购已于3月17日届期，客观上，结合案已无实施可能，故中止审议日月光收购矽品案。

为了通过公平会的审批，日月光此前把公开收购期限从2月16日延后到了3月17日。日月光曾在去年12月末向该委员会提出申请。

公平会表示，由于本案受调查事业众多，产销资料庞杂，导致本案是否造成限制竞争等议题仍有诸多争点尚待厘清，因此公平会迄未做成禁止或不禁止结合的决定。

日月光3月17日发表公告称，将继续努力完全收购矽品100%股权，并寻求矽品股东的支持。在截至3月29日的连续四天内，日月光花费132.4亿台币在公开市场收购矽品股票，持股比例增至32.99%。日月光去年10月已收购矽品24.99%股权。

上述贷款原定用于支持日月光收购额外的矽品股权，最终使矽品变成日月光子公司。

矽品认为日月光是恶意并购，并试图通过引入鸿海等投资者予以抵抗，但未能成功。

在矽品于12月11日称中国紫光集团将以每股55台币入股四分之一股权之后，日月光提议100%收购矽品予以反击。

这笔贷款由花旗集团担任协调行并担任牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款利率为三个月期或六个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码60个基点。税前最低利率定为1.7%。(完) (编译 张涛；审校 蔡美珍)

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