港股业绩：中再集团去年净利同比增长40%符预期，受投资收益带动

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月18日
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
路透香港3月31日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司 称，去年净利同比增长40%，符合市场预期，主要受投资收益带动。
中再集团周三晚间于联交所的声明称，2015年1-12月净利75.79亿元人民币，上年同期则为54.04亿元，符合汤森路透综合9名分析师预测的73.15亿元。收入合计863.18亿元，增长11%。
期内投资收益116.96亿元，按年升53%，主要由于公司加大可供出售及持作交易用途的权益证券变现力度，因而录得已实现投资收益近53亿元，上年同期则为亏损3.05亿元。
去年的总投资收益率为8.48%，净投资收益率5.11%，上年同期则分别为6.54%及5.22%。
中再集团表示，预计今年国内资本市场走势将更多取决于基本面改善和改革进展情况，国际市场面临动荡风险。
保险业务方面，预计今年财产险直保市场增长将放缓，人身险直保则保持快速增长态势，财产再保险将进入发展转型的关键时期，面临规模增长压力，至于人身再保险市场则机遇与挑战并存。
公司并称，今年主要的业务战略是积极应对监管政策和市场格局变化，在巩固传统领域竞争优势的同时，积极主动调整业务风险策略，推动业务结构和经营模式的转型升级，以创新发展为手，不断开辟新的业务领域与业务增长点。
业绩公告显示，中再集团2015年的总保费收入为804.34亿元，按年增长9.1%。董事会建议派发末期股息每股0.046元，年度每股盈利0.2元。
香港时间11:56，中再集团跌1.44%，报2.05港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *上限6.30% AA- 1/20-1