中国汇市：人民币早盘放量大涨逾120点，中间价升至三个半月新高

* 人民币早盘续升逾120点至近两周新高

* 中间价三连升至三个半月新高

* 国际美元持续走弱，推高非美货币

* 月末因素市场成交明显放大

* 短期市场料续跟随中间价波动

路透上海3月31日 - 人民币兑美元即期 周四早盘续升逾120点至近两周新高，中间价则续劲升逾220点至三个半月高点。交易员称，美元持续走弱继续成就人民币多头，但相比其他非美货币，表现并不突出，短期市场价料继续跟随中间价波动。

他们并指出，美元连续调整后也面临空头回补要求，另外受月底因素影响，客盘结汇和购汇需求都较为明显，今天半日成交已逾160亿美元；预期跨月之后，交易量可能会小幅回落。

“现在市场就是跟着中间价走，日内其实幅度都还好，隔夜的跳空太厉害了，一般都不会留头寸的。”一中资行交易员称。

北京时间11:45，人民币兑美元 即期报6.4666元，上日收报6.4780元。今日人民币兑美元中间价 报6.4612元，上日中间价为6.4841元。人民币兑美元即期成交额 为164.56亿美元，上日半日为117亿美元。

全球汇市方面，投资者在周四盘初纷纷避开美元，美元指数距两周前触及的五个月低点仅一步之遥，因美联储主席叶伦的鸽派言论影响继续发酵，打击了美元需求。

其他非美货币方面，受美元疲软影响，澳元和新西兰元周四持于九个月高位附近，韩元兑美元 周四料连续第四日上涨，并有望创下七年来最大月度涨幅。台币盘初亦随亚币续扬创逾七个月新高。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6252元, 上日尾盘为6.6293元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4725元, 上一交易日尾盘报6.4735元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4648:；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。