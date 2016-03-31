中国汇市：人民币早盘放量大涨逾120点，中间价升至三个半月新高

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月18日
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 人民币早盘续升逾120点至近两周新高
* 中间价三连升至三个半月新高
* 国际美元持续走弱，推高非美货币
* 月末因素市场成交明显放大
* 短期市场料续跟随中间价波动
路透上海3月31日 - 人民币兑美元即期 周四早盘续升逾120点至近两周新高，中间价则续劲升逾220点至三个半月高点。交易员称，美元持续走弱继续成就人民币多头，但相比其他非美货币，表现并不突出，短期市场价料继续跟随中间价波动。
他们并指出，美元连续调整后也面临空头回补要求，另外受月底因素影响，客盘结汇和购汇需求都较为明显，今天半日成交已逾160亿美元；预期跨月之后，交易量可能会小幅回落。
“现在市场就是跟着中间价走，日内其实幅度都还好，隔夜的跳空太厉害了，一般都不会留头寸的。”一中资行交易员称。
北京时间11:45，人民币兑美元 即期报6.4666元，上日收报6.4780元。今日人民币兑美元中间价 报6.4612元，上日中间价为6.4841元。人民币兑美元即期成交额 为164.56亿美元，上日半日为117亿美元。
全球汇市方面，投资者在周四盘初纷纷避开美元，美元指数距两周前触及的五个月低点仅一步之遥，因美联储主席叶伦的鸽派言论影响继续发酵，打击了美元需求。
其他非美货币方面，受美元疲软影响，澳元和新西兰元周四持于九个月高位附近，韩元兑美元 周四料连续第四日上涨，并有望创下七年来最大月度涨幅。台币盘初亦随亚币续扬创逾七个月新高。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6252元, 上日尾盘为6.6293元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4725元, 上一交易日尾盘报6.4735元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4648:；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *上限6.30% AA- 1/20-1