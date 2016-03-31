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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 12:09 BJT

中国汇市：人民币早盘放量大涨逾120点，中间价升至三个半月新高

* 人民币早盘续升逾120点至近两周新高

* 中间价三连升至三个半月新高

* 国际美元持续走弱，推高非美货币

* 月末因素市场成交明显放大

* 短期市场料续跟随中间价波动

路透上海3月31日 - 人民币兑美元即期 周四早盘续升逾120点至近两周新高，中间价则续劲升逾220点至三个半月高点。交易员称，美元持续走弱继续成就人民币多头，但相比其他非美货币，表现并不突出，短期市场价料继续跟随中间价波动。

他们并指出，美元连续调整后也面临空头回补要求，另外受月底因素影响，客盘结汇和购汇需求都较为明显，今天半日成交已逾160亿美元；预期跨月之后，交易量可能会小幅回落。

“现在市场就是跟着中间价走，日内其实幅度都还好，隔夜的跳空太厉害了，一般都不会留头寸的。”一中资行交易员称。

北京时间11:45，人民币兑美元 即期报6.4666元，上日收报6.4780元。今日人民币兑美元中间价 报6.4612元，上日中间价为6.4841元。人民币兑美元即期成交额 为164.56亿美元，上日半日为117亿美元。

全球汇市方面，投资者在周四盘初纷纷避开美元，美元指数距两周前触及的五个月低点仅一步之遥，因美联储主席叶伦的鸽派言论影响继续发酵，打击了美元需求。

其他非美货币方面，受美元疲软影响，澳元和新西兰元周四持于九个月高位附近，韩元兑美元 周四料连续第四日上涨，并有望创下七年来最大月度涨幅。台币盘初亦随亚币续扬创逾七个月新高。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6252元, 上日尾盘为6.6293元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4725元, 上一交易日尾盘报6.4735元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4648:；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)

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