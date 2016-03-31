中国债市动态：资金紧绷加剧但现券未受影响，关注季末过后流动性变化

路透上海3月31日 - 尽管中国银行间市场资金面更趋紧绷，但周四早盘现券暂未受负面影响，长债收益率反而略有下行，10年国债期货也走势相对坚挺；季末“宏观审慎评估体系”（MPA）考核是收缩流动性的主因，市场可能预期这一影响因素在季末过后将弱化，因此对现券冲击暂有限。

不过交易员并指出，近期非银机构融资难度更甚于以往，这一现象值得关注，如果只是季末时点性因素影响不大，但若季末过后仍持续则要引起进一步重视，因为不少非银机构的债市杠杆都相对较高，降杠杆压力加剧可能令现券承压。

“长债收益率略下一点，国债期货依然强劲，但资金很紧张。”上海一券商交易员称。

北京一银行交易员谈到，季末MPA考核令资金更为紧俏，而现券却反而小幅走强，其主要逻辑应该是预期流动性紧张仍只是短期现象，季末考核时点过后，资金面将回归稳中偏松格局。

中国央行去年底公布，自2016年起将采取“宏观审慎评估体系”（MPA），取代现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制。 央行2月19日并称，宏观审慎评估按季进行，第一次评估将在今年一季度结束后实施。

上述券商交易员还表示，尽管资金相当紧张，但之前走势偏弱的信用债短端收益率今日也未再出现明显上行，呈现趋稳势头。

一级市场方面，进出口银行上午招标增发的三期固息债中，三年、五年和10年期的中标收益率分别为2.7204%、3.0066%和3.3669%，除长端10年稍高于二级估值外，三、五年品种招标情况尚可。

上海一银行交易员指出，对于本轮资金面紧张的持续性仍有必要持续关注，当前债市杠杆水平偏高，特别是以隔夜回购为基础的滚动操作盛行，即便是资金整体供给保持平稳，但出现期限拉长的结构性变化，对债市的压力也不可忽视。

剩余期限近10年的指标券150218国开债最新报价 在3.28%/3.27%，上日尾盘为3.2850%/3.2750%。