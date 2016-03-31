中国债市动态：资金紧绷加剧但现券未受影响，关注季末过后流动性变化

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月18日
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
路透上海3月31日 - 尽管中国银行间市场资金面更趋紧绷，但周四早盘现券暂未受负面影响，长债收益率反而略有下行，10年国债期货也走势相对坚挺；季末“宏观审慎评估体系”（MPA）考核是收缩流动性的主因，市场可能预期这一影响因素在季末过后将弱化，因此对现券冲击暂有限。
不过交易员并指出，近期非银机构融资难度更甚于以往，这一现象值得关注，如果只是季末时点性因素影响不大，但若季末过后仍持续则要引起进一步重视，因为不少非银机构的债市杠杆都相对较高，降杠杆压力加剧可能令现券承压。
“长债收益率略下一点，国债期货依然强劲，但资金很紧张。”上海一券商交易员称。
北京一银行交易员谈到，季末MPA考核令资金更为紧俏，而现券却反而小幅走强，其主要逻辑应该是预期流动性紧张仍只是短期现象，季末考核时点过后，资金面将回归稳中偏松格局。
中国央行去年底公布，自2016年起将采取“宏观审慎评估体系”（MPA），取代现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制。 央行2月19日并称，宏观审慎评估按季进行，第一次评估将在今年一季度结束后实施。
上述券商交易员还表示，尽管资金相当紧张，但之前走势偏弱的信用债短端收益率今日也未再出现明显上行，呈现趋稳势头。
一级市场方面，进出口银行上午招标增发的三期固息债中，三年、五年和10年期的中标收益率分别为2.7204%、3.0066%和3.3669%，除长端10年稍高于二级估值外，三、五年品种招标情况尚可。
上海一银行交易员指出，对于本轮资金面紧张的持续性仍有必要持续关注，当前债市杠杆水平偏高，特别是以隔夜回购为基础的滚动操作盛行，即便是资金整体供给保持平稳，但出现期限拉长的结构性变化，对债市的压力也不可忽视。
剩余期限近10年的指标券150218国开债最新报价 在3.28%/3.27%，上日尾盘为3.2850%/3.2750%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报100.975元人民币，较上日结算价跌0.10%；10年期国债主力合约T1606 收报99.795元，与上日结算价持平。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
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