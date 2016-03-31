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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 12:13 BJT

中国货币市场：季末MPA考核银行出资谨慎，逆回购助力有限资金紧势加剧

路透上海3月31日 - 中国银行间市场周四早盘主要回购利率多上涨。交易员称，季末最后一天场内资金紧张势头进一步加剧，因央行季末MPA考核各项指标，银行融出资金更趋谨慎，致资金拆借难度加大，相对而言非银机构融入更为不易。

他们并称，今日央行公开市场虽转为净投放驰援，但因规模有限，对流动性助益不大；在短期资金难求格局下，不少机构延长拆借品种期限以求平稳度过季末时点。

“我们还有10来个亿未平，央行首次运行MPA，加剧了资金紧张情况吧，”华北一券商交易员说，“14天的都少，市场上出长期的多，其实有些银行有钱，就是不出。”

他并称，MPA对回购成交量也在考核范围之内，不少机构为了达标而减少出资，同时对交易对手是非银机构也有限制，目前看前台资金成交量还没多少，估计都等着看看下午情况。

中国央行去年底公布，自2016年起将采取“宏观审慎评估体系”（MPA），取代现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制。 央行2月19日并称，宏观审慎评估按季进行，第一次评估将在今年一季度结束后实施。

“今天完全没想到会是这种情况啊，有的机构只要是钱就先借，一个月的也拿，”上海一券商交易员认为，MPA指标考核本身流动性调控、防止机构降杠杆的意图也在其中，但是如果央行不投放资金，反而通过收紧流动性的方式来降杠杆还是会产生很大问题的。

对于未来资金面，他认为，进入4月估计资金也不会太过宽松，央行接下来的态度也比较重要。

央行公开市场今日进行1,000亿元七天期逆回购操作，利率2.25%；据此计算，今日净投放400亿元。据路透统计，本周共有3,800亿元逆回购到期，期限均为七天期。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0443 2.0245 +1.98

七天 2.3051 2.4242 -11.91

14天 3.3400 3.0417 +29.83

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 11.1000 4.1250 +697.50

七天 3.1000 3.5750 -47.50

14天 2.7000 2.2400 +46.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0200 2.0100 +1.00

七天 2.3000 2.4000 -10.00

14天 3.4000 3.0600 +34.00

Shibor

其中:隔夜 2.0170 2.0040 +1.30

七天 2.3250 2.3120 +1.30

三个月 2.8248 2.8115 +1.33

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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