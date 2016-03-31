中国货币市场：季末MPA考核银行出资谨慎，逆回购助力有限资金紧势加剧

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月18日
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
路透上海3月31日 - 中国银行间市场周四早盘主要回购利率多上涨。交易员称，季末最后一天场内资金紧张势头进一步加剧，因央行季末MPA考核各项指标，银行融出资金更趋谨慎，致资金拆借难度加大，相对而言非银机构融入更为不易。
他们并称，今日央行公开市场虽转为净投放驰援，但因规模有限，对流动性助益不大；在短期资金难求格局下，不少机构延长拆借品种期限以求平稳度过季末时点。
“我们还有10来个亿未平，央行首次运行MPA，加剧了资金紧张情况吧，”华北一券商交易员说，“14天的都少，市场上出长期的多，其实有些银行有钱，就是不出。”
他并称，MPA对回购成交量也在考核范围之内，不少机构为了达标而减少出资，同时对交易对手是非银机构也有限制，目前看前台资金成交量还没多少，估计都等着看看下午情况。
中国央行去年底公布，自2016年起将采取“宏观审慎评估体系”（MPA），取代现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制。 央行2月19日并称，宏观审慎评估按季进行，第一次评估将在今年一季度结束后实施。
“今天完全没想到会是这种情况啊，有的机构只要是钱就先借，一个月的也拿，”上海一券商交易员认为，MPA指标考核本身流动性调控、防止机构降杠杆的意图也在其中，但是如果央行不投放资金，反而通过收紧流动性的方式来降杠杆还是会产生很大问题的。
对于未来资金面，他认为，进入4月估计资金也不会太过宽松，央行接下来的态度也比较重要。
央行公开市场今日进行1,000亿元七天期逆回购操作，利率2.25%；据此计算，今日净投放400亿元。据路透统计，本周共有3,800亿元逆回购到期，期限均为七天期。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.0443 2.0245 +1.98
七天 2.3051 2.4242 -11.91
14天 3.3400 3.0417 +29.83
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 11.1000 4.1250 +697.50
七天 3.1000 3.5750 -47.50
14天 2.7000 2.2400 +46.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0200 2.0100 +1.00
七天 2.3000 2.4000 -10.00
14天 3.4000 3.0600 +34.00
Shibor
其中:隔夜 2.0170 2.0040 +1.30
七天 2.3250 2.3120 +1.30
三个月 2.8248 2.8115 +1.33
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *上限6.30% AA- 1/20-1