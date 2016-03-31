欧洲经济指标预测--4月1日-4月8日****

投行观点：博通(Broadcom)目标价从205美元上调至215--巴克莱
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月28日当周 4月1日(五) 0600 英国Nationwide房价(较前月) 3月 +0.5% +0.3% (较上年同期) +5.2% +4.8% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 -- +0.2% 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 3月 51.0 51.6 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 3月 52.5 52.2 0750 法国Markit制造业PMI 3月 49.6 49.6 0755 德国Markit/BME制造业PMI 3月 50.4 50.4 0800 意大利失业率 2月 11.5% 11.5% 0800 欧元区Markit制造业PMI 3月终值 51.4 51.4 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 3月 51.2 50.8 0900 欧元区失业率 2月 10.3% 10.3% 4月4日当周 4月4日(一) 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 -- 2.40% 0830 英国Markit/CPIS建筑业PMI 3月 -- 54.2 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 -- 正5.5 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -0.6% -1.0% (较上年同期) -4.0% -2.9% 4月5-12日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 3月 -- -1.4% (较上年同期) 截至3月的三个月 -- +9.7% 4月5日(二) 0600 德国工业订单(较前月) 2月 +0.5% -0.1% 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 3月 -- 53.8 0750 法国Markit服务业PMI 3月 -- 51.2 综合PMI -- 51.1 0755 德国Markit服务业PMI 3月终值 55.5 55.5 综合PMI -- 54.1 0800 欧元区Markit服务业PMI 3月终值 54.0 54.0 综合PMI 53.7 53.7 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 3月 -- 52.7 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 +0.1% +0.4% (较上年同期) -- +2.0% 4月6日(三) 0600 德国工业生产(较前月) 2月 -1.5% +3.3% 4月7日(四) 0645 法国经常账收支(亿欧元) 2月 -- 赤字14 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差37.0 进口(亿欧元) -- 420.0 出口(亿欧元) -- 383.0 4月8日(五) 0545 瑞士未经季节调整失业率 3月 -- 3.7% 经季节调整失业率 -- 3.4% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 2月 -- -0.50% 经季节调整进口(较前月) -- +1.2% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差180 顺差189 0645 法国预算收支(亿欧元) 2月 -- 赤字92 0645 法国工业生产(较前月) 2月 -- +1.3% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.2% (较上年同期) -- -0.8% 0830 英国工业生产(较前月) 2月 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.2% 制造业产出(较前月) -- +0.7% (较上年同期) -- -0.1% 0830 英国对非欧盟地区商品贸易收支(亿英镑) 2月 -- 逆差21.99 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差102.8 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人