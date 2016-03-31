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市场报道 | 2016年 4月 1日 星期五 06:56 BJT

****欧洲经济指标预测--4月1日-4月8日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值  
    
    3月28日当周
    
    4月1日(五)  
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                   3月        +0.5%     +0.3%
                       (较上年同期)                              +5.2%     +4.8%   
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                     2月          --      +0.2% 
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                3月         51.0      51.6
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  3月         52.5      52.2
    0750 法国Markit制造业PMI                          3月         49.6      49.6
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                      3月　　 　　50.4      50.4
    0800 意大利失业率                                 2月        11.5%     11.5%
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    3月终值 　　　　51.4      51.4
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                     3月         51.2      50.8
    0900 欧元区失业率                                 2月        10.3%     10.3%
    
    4月4日当周
    
    4月4日(一)
    0800 意大利公共赤字与GDP之比                   第四季          --      2.40%
    0830 英国Markit/CPIS建筑业PMI                     3月          --       54.2
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                   4月          --      正5.5
    0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)            2月        -0.6%     -1.0%
                                  (较上年同期)                   -4.0%     -2.9%
    
    4月5-12日
    0700 英国Halifax房价指数(较前月)                  3月          --      -1.4%
                        (较上年同期)      截至3月的三个月          --      +9.7%
    
    4月5日(二)
    0600 德国工业订单(较前月)                         2月        +0.5%     -0.1%
    0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI                  3月          --       53.8
    0750 法国Markit服务业PMI                          3月          --       51.2
                   综合PMI                                         --       51.1
    0755 德国Markit服务业PMI                       3月终值        55.5      55.5
                   综合PMI                                         --       54.1
    0800 欧元区Markit服务业PMI                     3月终值        54.0      54.0
                     综合PMI                                      53.7      53.7
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                     3月          --       52.7  
    0900 欧元区零售销售(较前月)                       2月        +0.1%     +0.4%
                       (较上年同期)                                --      +2.0%
    
    4月6日(三)
    0600 德国工业生产(较前月)                         2月        -1.5%     +3.3%
    
    4月7日(四)
    0645 法国经常账收支(亿欧元)                       2月          --     赤字14
    0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)               2月          --   逆差37.0
              进口(亿欧元)                                         --      420.0
              出口(亿欧元)                                         --      383.0 
    
    4月8日(五)
    0545 瑞士未经季节调整失业率                      3月           --       3.7%
             经季节调整失业率                                      --       3.4%
    0600 德国经季节调整出口(较前月)                  2月           --     -0.50%
             经季节调整进口(较前月)                                --      +1.2%
             经季节调整贸易收支(亿欧元)                        顺差180   顺差189
    0645 法国预算收支(亿欧元)                        2月           --     赤字92
    0645 法国工业生产(较前月)                        2月           --      +1.3%
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)             3月           --      +0.2%
                                (较上年同期)                       --      -0.8%
    0830 英国工业生产(较前月)                        2月           --      +0.3%
                     (较上年同期)                                  --      +0.2%
             制造业产出(较前月)                                    --      +0.7%
                       (较上年同期)                                --      -0.1%
    0830 英国对非欧盟地区商品贸易收支(亿英镑)        2月           --  逆差21.99
             全球商品贸易收支(亿英镑)                              --  逆差102.8 (完)
                          
      
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